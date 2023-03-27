Домашние бендерики с мясом, после которых вы больше не купите магазинные
Бендерики - это блины-конвертики с мясом, которые можно купить в отделе полуфабрикатов, но лучше - приготовить собственноручно.
Рецептом поделилась кулинар Мария Михальченко на канале YouTube.
Составляющие:
- 3 яйца
- щепотка соли
- 2 ст. л. сахара
- 2 ст. л. сливочного масла
- 2 ст. л. сливочного масла
- 150+400 мл молока
- 200 г муки
- 800 г мяса
- 2 средних луковицы
- соль, перец
- яйца для обжарки - около 4 шт.
Пошаговое приготовление
Приготовьте тесто для блинов: в миске взбейте яйца, сахар, соль, растопленное сливочное масло, растительное масло.
Влейте 150 мл молока и перемешайте, добавьте муку и снова все смешайте. В несколько приемов добавляйте еще 400 мл молока и перемешивайте до однородной массы.
Оставьте тесто отдохнуть на 15 минут. Обжарьте блины с обеих сторон.
К 800 г фарша добавьте перемолотый лук, перец и соль. Хорошо перемешайте фарш.
Сформируйте треугольники из блинов, начинив каждый фаршем.
Взбейте яйца с солью, смачивайте каждый блинчик в яйце и обжарьте на сковороде, а затем подержите в духовке около 15-20 минут.
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