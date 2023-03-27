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Домашние бендерики с мясом, после которых вы больше не купите магазинные

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Понедельник 27 марта 2023 08:30
Домашние бендерики с мясом, после которых вы больше не купите магазинные Как приготовить вкусные бендерики с мясом (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Бендерики - это блины-конвертики с мясом, которые можно купить в отделе полуфабрикатов, но лучше - приготовить собственноручно.

Рецептом поделилась кулинар Мария Михальченко на канале YouTube.

Составляющие:

  • 3 яйца
  • щепотка соли
  • 2 ст. л. сахара
  • 2 ст. л. сливочного масла
  • 2 ст. л. сливочного масла
  • 150+400 мл молока
  • 200 г муки
  • 800 г мяса
  • 2 средних луковицы
  • соль, перец
  • яйца для обжарки - около 4 шт.

Пошаговое приготовление

Приготовьте тесто для блинов: в миске взбейте яйца, сахар, соль, растопленное сливочное масло, растительное масло.

Влейте 150 мл молока и перемешайте, добавьте муку и снова все смешайте. В несколько приемов добавляйте еще 400 мл молока и перемешивайте до однородной массы.

Оставьте тесто отдохнуть на 15 минут. Обжарьте блины с обеих сторон.

К 800 г фарша добавьте перемолотый лук, перец и соль. Хорошо перемешайте фарш.

Сформируйте треугольники из блинов, начинив каждый фаршем.

Взбейте яйца с солью, смачивайте каждый блинчик в яйце и обжарьте на сковороде, а затем подержите в духовке около 15-20 минут.

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