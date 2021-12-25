Домашнее мороженое по старинному рецепту самого известного украинского кулинара: это проще, чем кажется

Ингредиенты для мороженого:

1,5 л молока

4 желтка

4 ст. л. сахара

ванилин

плитка шоколада

ром

50 г измельченных орехов

Пошаговое приготовление десерта

Разотрите желтки с сахаром, ванильным сахаром (или ванилином). Влейте в массу тонкой струйкой горячее молоко, постоянно помешивая. Поставьте посуду на очень маленький огонь, и все время помешивайте, чтобы масса загустела, но не закипела. Снимите с огня и помешивайте постоянно пока масса не остынет

Холодную массу разлейте по маленьким стаканчикам, поставьте в морозильную камеру и время от времени помешивайте, потому что на стенках будет образовываться густая масса. Эти замерзшие кусочки мороженого кристаллизуют вокруг себя жидкое мороженое.

На дно чашек для мороженого можно положить разбухший чернослив или курагу, другие фрукты по желанию, положить готовое мороженое, окропить ромом, полить растопленным шоколадом и присыпать орехами.

Скриншот кулинарной книги

Кто такая Дарья Цвек

Дарья Яковлевна Цвек (1909-2004) в свое время написала ряд кулинарных бестселлеров: "Сладкое печенье", "К праздничному столу", "В будни и праздники", "Для гостей и семьи", "Нашим самым маленьким", "На добрый вечер", "Детям и родителям".

Ее называют хранительницей украинской кухни. Готовить по ее книгам училось не одно поколение. Всего было продано более 5 млн экземпляров ее книг.

К примеру, книгу "Сладкое печенье" переиздавали девять раз.