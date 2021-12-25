Домашнє морозиво за старовинним рецептом найвідомішої української кулінарки: це простіше, ніж здається

Інгредієнти для морозива:

1,5 л молока

4 жовтки

4 ст. л. цукру

ванілін

плитка шоколаду

ром

50 г подрібнених горіхів

Покрокове приготування десерту

Розітріть жовтки з цукром, ванільним цукром (або ваніліном). Влийте в масу тонкою цівкою гаряче молоко, постійно помішуючи. Поставте посуд на дуже маленький вогонь, і весь час помішуйте, щоб маса загусла, але не закипіла. Зніміть з вогню і помішуйте постійно поки маса не охолоне

Холодну масу розлийте по маленьких стаканчиках, поставте в морозильну камеру і час від часу помішуйте, тому що на стінках буде утворюватися густа маса. Ці замерзлі шматочки морозива кристалізують навколо себе рідке морозиво.

На дно чашок для морозива можна покласти набряклий чорнослив або курагу, інші фрукти за бажанням, покласти готове морозиво, окропити ромом, полити розтопленим шоколадом і присипати горіхами.

Скріншот кулінарної книги

Хто така Дарія Цвек

Дарія Яківна Цвек (1909-2004) свого часу написала ряд кулінарних бестселерів: "Солодке печиво", "До святкового столу", "У будні та свята", "Для гостей і сім'ї", "Нашим найменшим", "На добрий вечір", "Дітям і батькам"..

Її називають берегинею української кухні. Готувати за її книгами вчилося не одне покоління. Всього було продано понад 5 млн примірників її книг.

Наприклад, книгу "Солодке печиво" перевидавали дев'ять разів.