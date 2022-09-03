Как дома сделать таблетки для посудомоечной машины: понадобится минимум средств

Самодельные специальные таблетки для мытья справляются со своей задачей и прекрасно очищают тарелки, сковородки и кастрюли даже от застарелого жира.

Домашними аналогами таблеток для посудомоечных машин можно пользоваться, когда магазинные закончатся.

Как сделать

Сделать таблетки для посудомойки можно из кальцинированной соды, соли, лимонной кислоты, моющего средства для посуды и воды.

В емкости смешиваем полтора стакана соды, четверть стакана лимонной кислоты, почти полный стакан соли, 4 ложки моющего средства и пол стакана воды.

Тщательно перемешиваем все ингредиенты, лепим из смеси таблетки такой формы, чтобы они поместились в отсек для моющего средства посудомойки.

Отметим, что можно использовать, например, форму для льда. Далее выкладываем на бумажные полотенца и выносим на холодный балкон или кладем на пол часа в морозилку.

Добавим, что важным аспектом таких таблеток для посудомоечной машины является экологичность. В состав готовых таблеток могут входить различные химикаты - от поверхностно-активных веществ, которые обеспечивают связывание жира, до соединений хлора, которые лучше справляются с грязью, но вредны для организма. Их следы могут оставаться на посуде даже после полоскания. Кроме того, в составе магазинных брикетов встречаются фосфаты, формальдегиды, соляная кислота.

Поэтому лучше выбирать таблетки, приготовленные дома из подручных средств. Они легко смываются с поверхности посуды, не наносят вреда организму, даже попадая в пищу в незначительных количествах.