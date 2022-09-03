Як вдома зробити таблетки для посудомийної машини: знадобиться мінімум коштів

Саморобні спеціальні таблетки для миття справляються зі своїм завданням і чудово очищають тарілки, сковорідки та каструлі навіть від застарілого жиру.

Домашніми аналогами таблеток для посудомийних машин можна користуватися, коли магазинні закінчаться.

Як зробити

Зробити таблетки для посудомийки можна із кальцинованої соди, солі, лимонної кислоти, миючого засобу для посуду та води.

У місткості змішуємо півтори склянки соди, чверть склянки лимонної кислоти, майже повну склянку солі, 4 ложки миючого засобу та пів склянки води.

Ретельно перемішуємо всі інгредієнти, ліпимо з суміші таблетки такої форми, щоб вони помістилися у відсік для миючого засобу посудомийки.

Зазначимо, що можна використовувати, наприклад, форму для льоду. Далі викладаємо на паперові рушники і виносимо на холодний балкон або кладемо на пів години в морозилку.

Додамо, що важливим аспектом таких таблеток для посудомийної машини є екологічність. До складу готових таблеток можуть входити різні хімікати - від поверхнево-активних речовин, які забезпечують зв’язування жиру, до сполук хлору, які краще справляються з брудом, але шкідливі для організму. Їх сліди можуть залишатися на посуді навіть після полоскання. Крім того, у складі магазинних брикетів зустрічаються фосфати, формальдегіди, соляна кислота.

Тому краще обирати таблетки, приготовлені вдома з підручних засобів. Вони легко змиваються з поверхні посуду, не завдають шкоди організму, навіть потрапляючи в їжу в незначних кількостях.