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Як вдома зробити корисне вершкове масло: Клопотенко представив рецепт

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Субота 20 листопада 2021 20:30
Як вдома зробити корисне вершкове масло: Клопотенко представив рецепт Фото: як зробити масло гхі вдома (pixabay.com)
Автор: Styler

Масло гхі вважається дуже корисним, завдяки наявності там поліненасичених жирів. Його можна приготувати з вершкового масла, але обов'язково жирністю 82,5%.

Легким рецептом поділився на своєму сайті відомий кулінар Євген Клопотенко.

"Масло гхі стало відомо завдяки стародавній медицині Аюрведі. Це очищене топлене масло, для виготовлення якого необхідно натуральне вершкове масло максимальної жирності – 82,5%. Масло гхі широко використовується в кухнях Південної Азії. Воно має приємний карамельний запах і на ньому можна смажити, бо горіти і диміти цей продукт починає при температурі 250 градусів за Цельсієм", - повідомив Клопотенко.

Ви можете використовувати його для смаження овочів, омлетів, стейків, робити зажарку для борщу.

Не забувайте про правила зберігання цього масла. Якщо ви готуєте цей продукт в вдома, то найкраще його зберігати в холодильнику до 3 місяців. Можна зберігати і при кімнатній температурі, але протягом одного місяця.

Інгредієнти

Для його приготування вам потрібно взяти два брикети вершкового масла 82,5% жирності.

Покроковий рецепт приготування

Підготуйте вершкове масло, сотейник, баночку і марлю. Розтопіть 2 пачки вершкового масла в сотейнику на середньому вогні. Потім треба зменшити вогонь до мінімуму, щоб воно не згоріло. Масло гхі має готуватися на повільному вогні 25-30 хвилин, щоб воно розшарувалося на 3 шари. Зніміть верхню піну з масла.

Щоб зрозуміти, що масло готове, подивіться на дно сотейника – на ньому буде осад.

Після процідіть масло гхі через 4 шари марлі. Остудіть і поставте в холодильник.

Як вдома зробити корисне вершкове масло: Клопотенко представив рецептМасло гхі можна зробити вдома (фото: klopotenko.com)

Як ми раніше писали, Клопотенко представив оригінальний рецепт паштету.

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Евгений Клопотенко
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