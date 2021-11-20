Як вдома зробити корисне вершкове масло: Клопотенко представив рецепт

Масло гхі вважається дуже корисним, завдяки наявності там поліненасичених жирів. Його можна приготувати з вершкового масла, але обов'язково жирністю 82,5%.

"Масло гхі стало відомо завдяки стародавній медицині Аюрведі. Це очищене топлене масло, для виготовлення якого необхідно натуральне вершкове масло максимальної жирності – 82,5%. Масло гхі широко використовується в кухнях Південної Азії. Воно має приємний карамельний запах і на ньому можна смажити, бо горіти і диміти цей продукт починає при температурі 250 градусів за Цельсієм", - повідомив Клопотенко.

Ви можете використовувати його для смаження овочів, омлетів, стейків, робити зажарку для борщу.

Не забувайте про правила зберігання цього масла. Якщо ви готуєте цей продукт в вдома, то найкраще його зберігати в холодильнику до 3 місяців. Можна зберігати і при кімнатній температурі, але протягом одного місяця.

Інгредієнти

Для його приготування вам потрібно взяти два брикети вершкового масла 82,5% жирності.

Покроковий рецепт приготування

Підготуйте вершкове масло, сотейник, баночку і марлю. Розтопіть 2 пачки вершкового масла в сотейнику на середньому вогні. Потім треба зменшити вогонь до мінімуму, щоб воно не згоріло. Масло гхі має готуватися на повільному вогні 25-30 хвилин, щоб воно розшарувалося на 3 шари. Зніміть верхню піну з масла.

Щоб зрозуміти, що масло готове, подивіться на дно сотейника – на ньому буде осад.

Після процідіть масло гхі через 4 шари марлі. Остудіть і поставте в холодильник.

Масло гхі можна зробити вдома (фото: klopotenko.com)