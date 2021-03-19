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Дома нет интернета: в Украине судили маму школьника, который пропускал уроки онлайн

Автор: Владимир Костырин

В Украине судили мать школьника, который пропускал уроки во время дистанционного обучения. Фигурантом процесса стала жительница Тернопольской области.

Об этом рассказала народный депутат Инна Совсун в своем Facebook.

При этом отмечается, что мальчик не смог посещать онлайн уроки, поскольку дома не было интернета.

Политик обращает внимание, что ранее по схожей ситуации пытались выписать штраф маме учеников, у которой сломался телефон, и дети, соответственно, не смогли учиться по нему дистанционно.

"Таких дел в судебном реестре десятки... Это - пример, как не стоит решать проблему онлайн обучения", - пишет депутат.

В ситуации с жительницей Шумского района под Тернополем, райсуд полностью признал ее вину. Об этом говорится в материале, опубликованном в Едином судебном реестре. Решение судей вступило в силу 16 марта.

Как указывается в документе, женщина "не обеспечила надлежащих условий обучения своего несовершеннолетнего сына 2006 года рождения", и мальчик в течение дистанционного обучения не выходил на связь с учителями и имеет частые пропуски учебы в школе.

На женщину был составлен протокол об административном правонарушении (ч. 2 ст.184 КУоАП).

Мама ребенка в суде полностью признала свою вину, искренне раскаялась и пояснила, что сын во время карантина не учился онлайн, так как дома отсутствовал интернет. Сама же она сейчас нигде не работает.

Суд принял решение не штрафовать женщину и ограничиться устным замечанием.

Ранее мы рассказывали, как будут работать школы и детские сады в Киеве после ужесточения карантина.

Напомним, недавно психолог дала важные советы родителям, как правильно настроить детей на дистанционное обучение.

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