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Вдома немає інтернету: в Україні судили маму школяра, який пропускав уроки онлайн

Автор: Володимир Костирін

В Україні судили мати школяра, який пропускав уроки під час дистанційного навчання. Фігуранткою процесу стала мешканка Тернопільської області.

Про це розповіла народний депутат Інна Совсун у своєму Facebook.

При цьому зазначається, що хлопчик не зміг відвідувати онлайн уроки, оскільки вдома не було інтернету.

Політик звертає увагу, що раніше за схожої ситуацією намагалися виписати штраф мамі учнів, в якої зламався телефон, і діти, відповідно, не змогли навчатися по ньому дистанційно.

"Таких справ у судовому реєстрі десятки... Це - приклад, як не треба розв'язувати проблему онлайн навчання", - пише депутат.

У ситуації з мешканкою Шумського району під Тернополем, райсуд повністю визнав її провину. Про це йдеться в матеріалі, опублікованому в Єдиному судовому реєстрі. Рішення суддів набралочинності 16 березня.

Як вказується в документі, жінка "не забезпечила належних умов навчання свого неповнолітнього сина 2006 року народження", і хлопчик протягом дистанційного навчання не виходив на зв'язок з вчителями та має часті пропуски навчання в школі.

На жінку був складений протокол про адміністративне правопорушення (ч. 2 ст.184 КУпАП).

Мама дитини в суді повністю визнала свою провину, щиро розкаялася і пояснила, що син під час карантину не вчився онлайн, оскільки вдома був відсутній інтернет. Сама ж вона зараз ніде не працює.

Суд прийняв рішення не штрафувати жінку й обмежитись усним зауваженням.

Раніше ми розповідали, як працюватимуть школи та дитячі садки в Києві після посилення карантину.

Нагадаємо, нещодавно психолог дала важливі поради батькам, як правильно налаштувати дітей на дистанційне навчання.

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