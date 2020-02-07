Должны выступать в России: скандал с украинскими гимнастками набирает обороты

Скандал с украинскими гимнастками (Коллаж РБК-Украина)

Министр Владимир Бородянский заявил, что украинские гимнастки обязаны выступать в РФ

Украинские гимнастки из сборной Украины собрались в Россию, чтобы вступить на международном конкурсе в Москве. Как отмечается в анонсах, на данном спортивном мероприятии также будет разыгрываться кубок Алины Кабаевой. Сообщение о том, что украинские гимнастки поедут в Россию, вызвало возмущение у жителей Украины, так как многие считают поездки в государство-агрессора неприемлемым.

Как отметил в своем комментарии для "Интерфакс-Украина" министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, спортсмены – это не артисты, они вынуждены выступать в любой стране.

"Надо различать выступления спортсменов за границей, в том числе и Российской Федерации, и выступления артистов. У них есть выбор, получать очки или не получать. Если спортсмен не выступает за границей, он автоматически лишается баллов. Это ограничивает возможности спортсмена бороться за медали", - заявил министр.

Он добавил, что украинские спортсмены вынуждены выступать даже в стране-агрессоре для того, чтобы иметь возможность борьбы на мировом уровне.

"Для того, чтобы эффективно бороться за медали в мире, мы должны выступать на территории государства-агрессора", - сказал Бородянский.