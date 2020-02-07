Повинні виступати в Росії: скандал з українськими гимнастками набирає обертів

Скандал з українськими гімнастками (Колаж РБК-Україна)

Міністр Володимир Бородянський заявив, що українські гімнастки зобов'язані виступати в РФ

Українські гімнастки зі збірної України зібралися в Росію, щоб вступити на міжнародному конкурсі в Москві. Як наголошується в анонсах, на цьому спортивному заході також розігруватиметься кубок Аліни Кабаєвої. Повідомлення про те, що українські гімнастки поїдуть в Росію, викликало обурення у мешканців України, через те, що багато хто вважає поїздки в державу-агресора неприйнятним.

Як зазначив у своєму коментарі для "Інтерфакс-Україна" міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський, спортсмени – це не артисти, вони змушені виступати в будь-якій країні.

"Треба розрізняти виступи спортсменів за кордоном, в тому числі й Російської Федерації, і виступи артистів. У них є вибір, отримувати бали або не отримувати. Якщо спортсмен не виступає за кордоном, він автоматично позбавляється балів. Це обмежує можливості спортсмена боротися за медалі", - заявив міністр.

Він додав, що українські спортсмени змушені виступати навіть в країні-агресора для того, щоб мати можливість боротьби на світовому рівні.

"Для того, щоб ефективно боротися за медалі у світі, ми повинні виступати на території держави-агресора", - сказав Бородянський.