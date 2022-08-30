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Що повинно бути в рюкзаку школяра на випадок евакуації: повний список

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Вівторок 30 серпня 2022 16:33
Що повинно бути в рюкзаку школяра на випадок евакуації: повний список Фото: Що має бути в рюкзаку школяра на випадок евакуації (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Навчальний рік в Україні починається в умовах воєнного стану. Частина шкіл почне роботу очно, але діти повинні бути підготовлені до переміщення в укриття або швидкої евакуації.

В Патрульній поліції розповіли, чим повинен бути укомплектований наплічник школяра.

Ці речі повинні бути в рюкзаку неодмінно:

  • Пляшка чистої води
  • Живильні батончики, снеки
  • Замітка від батьків, в якій вказані ПІБ дитини, контактні дані батьків і близьких родичів (імена, телефони, адреси)
  • Телефон (по можливості) з зарядним пристроєм і павербанком.
  • Індивідуальний набір необхідних ліків (запас на кілька днів)
  • Комплект змінної білизни та одягу
  • Улюблена іграшка або річ

Що повинні будуть забезпечити в навчальному закладі

  • Їжа
  • Вода
  • Засоби гігієни
  • Ковдри
  • Ліхтарик
  • Універсальна аптечка

Ці предмети для екстреної ситуації в навчальних закладах повинні підготувати заздалегідь. Бажано уточнити це попередньо у представника навчального закладу.

"Важливо не перевантажувати рюкзак учня і зберігати в школі те, що дозволяє адміністрація", - підкреслили в патрульній поліції.

Варто відзначити, що раніше ми повідомляли про те, що медики звернулися з важливою заявою до батьків і педагогів.

А також розповідали про те, що для українських школярів розробили унікальний Довідник з питань безпеки - де його можна завантажити.

Ще ми повідомляли про те, що в Україні розробили алгоритм дій під час повітряної тривоги для вчителів.

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Навчальний рік школа школьники
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