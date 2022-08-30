Що повинно бути в рюкзаку школяра на випадок евакуації: повний список
Навчальний рік в Україні починається в умовах воєнного стану. Частина шкіл почне роботу очно, але діти повинні бути підготовлені до переміщення в укриття або швидкої евакуації.
В Патрульній поліції розповіли, чим повинен бути укомплектований наплічник школяра.
Ці речі повинні бути в рюкзаку неодмінно:
- Пляшка чистої води
- Живильні батончики, снеки
- Замітка від батьків, в якій вказані ПІБ дитини, контактні дані батьків і близьких родичів (імена, телефони, адреси)
- Телефон (по можливості) з зарядним пристроєм і павербанком.
- Індивідуальний набір необхідних ліків (запас на кілька днів)
- Комплект змінної білизни та одягу
- Улюблена іграшка або річ
Що повинні будуть забезпечити в навчальному закладі
- Їжа
- Вода
- Засоби гігієни
- Ковдри
- Ліхтарик
- Універсальна аптечка
Ці предмети для екстреної ситуації в навчальних закладах повинні підготувати заздалегідь. Бажано уточнити це попередньо у представника навчального закладу.
"Важливо не перевантажувати рюкзак учня і зберігати в школі те, що дозволяє адміністрація", - підкреслили в патрульній поліції.
Варто відзначити, що раніше ми повідомляли про те, що медики звернулися з важливою заявою до батьків і педагогів.
А також розповідали про те, що для українських школярів розробили унікальний Довідник з питань безпеки - де його можна завантажити.
Ще ми повідомляли про те, що в Україні розробили алгоритм дій під час повітряної тривоги для вчителів.