Що повинно бути в рюкзаку школяра на випадок евакуації: повний список

Навчальний рік в Україні починається в умовах воєнного стану. Частина шкіл почне роботу очно, але діти повинні бути підготовлені до переміщення в укриття або швидкої евакуації.

"Важливо не перевантажувати рюкзак учня і зберігати в школі те, що дозволяє адміністрація", - підкреслили в патрульній поліції.

Ці предмети для екстреної ситуації в навчальних закладах повинні підготувати заздалегідь. Бажано уточнити це попередньо у представника навчального закладу.

Що повинні будуть забезпечити в навчальному закладі

Ці речі повинні бути в рюкзаку неодмінно:

Варто відзначити, що раніше ми повідомляли про те, що медики звернулися з важливою заявою до батьків і педагогів.

А також розповідали про те, що для українських школярів розробили унікальний Довідник з питань безпеки - де його можна завантажити.

Ще ми повідомляли про те, що в Україні розробили алгоритм дій під час повітряної тривоги для вчителів.