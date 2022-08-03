Воздушная тревога во время уроков в школах: для учителей разработали алгоритм действий

Для учителей украинских школ разработали специальный алгоритм действий при сигналах воздушной тревоги во время учебного процесса. Рекомендации разработаны на основе рекомендаций ГСЧС Украины.

Как выглядит этот алгоритм действий для учителей, рассказали в Министерстве образований и науки Украины.

Отмечается, что в заведениях образования должны быть созданы соответствующие условия и проведены предварительные мероприятия по подготовке всех участников образовательного процесса.

Все участники учебного процесса должны быть ознакомлены с местом расположения укрытия фонда защитных сооружений гражданской защиты и правилами поведения во время перемещения в укрытие и пребывания в нем.

Им четко объяснены действия, которые предусмотрены Планом реагирования на чрезвычайные ситуации или Инструкции заведения.

С участниками образовательного процесса должны заранее обсудить, какие необходимые вещи нужно взять с собой в укрытие. И между ними устанавливают распределение по размещению в укрытиях с учетом вместимости и расположения.

В школах должны быть установлены указатели направления движения к укрытиям для быстрого и безопасного перемещения.

После сигнала оповещения необходимо организовать перемещение участников образовательного процесса в сопровождении с учителем или ответственным лицом, которая после окончания опасности и объявления отмены организует возвращение участников образовательного процесса к запланированным мероприятиям, а также будет проверять наличие учеников в укрытии и в помещениях заведения образования после окончания воздушной тревоги.

Алгоритм действий в школах:

1. Ответственное лицо включает систему оповещения заведения

2. Учитель сообщает ученикам об угрозе, а родителям - о перемещении детей в укрытие

3. Необходимо организовать передвижение двумя колонами в помещении класса и быстро покинуть кабинет

4. Для сопровождения начальных классов могут быть привлечены помощники

5. Для быстрого оказания медицинской помощи может быть привлечен медицинский работник

6. Ответственные лица после объявления сигнала оповещения должны проверить все помещения заведения на отсутствие в них участников образовательного процесса и работников заведения. А по завершению - отправиться в ближайшее укрытие.

7. Ученики, которые находятся во дворе заведения, после сигнала оповещения должны самостоятельно двигаться к ближайшему укрытию фонду защитных сооружений.

8. Внутри защитного сооружения ответственные лица должны помочь участникам образовательного процесса быстро и спокойно занять места.

9. Во время пребывания в защитном сооружении учителя и ответственные лица оказывают необходимую поддержку, мероприятия для комфортного и спокойного пребывания в укрытии.

10. После окончания тревоги и оповещения об отбое, учителя и ответственные лица следят за тем, чтобы выход всех участников образовательного процесса из укрытия производился колонами или группами.

11. Во время перемещения в укрытия необходимо учитывать наличие инклюзивных групп и классов. В случае присутствия детей с ООП - предварительно провести с ними учения и беседы, предусмотреть быстрое и спокойное перемещение в укрытие, специальные места и мероприятия, которые будут совершаться в укрытиях для максимального привлечения к ним детей с ООП.