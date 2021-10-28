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Кто должен возмещать поврежденное ребенком имущество в школе: ответ вас удивит

Автор: Тетяна Самарук

В школе часто возникают ситуации, когда родители и учителя спорят из-за того, что ребенок что-то разбил или поломал.

Поэтому кто все-таки должен возмещать поврежденное ребенком имущество, сообщили в "Сніданку з 1+1".

Так, детям стоит выражать свою энергию на перемене, чтобы потом высидеть 45 минут на уроке. Однако, директора школ говорят, что это приводит к ущербу школьного имущества.

По словам юриста Романа Бондаренка, в любом случае ребенок не должен нести ответственности за поврежденное имущество. В частности, он отметил, что если ребенок нанес ущерб имуществу, когда находился в школе, то учебное заведение несет за это ответственность.

Однако, если ребенок намеренно это делает, то школа может обратиться к родителям с просьбой возмещения убытков. Также администрация может подать на родителей гражданский иск в суд, чтобы они возместили материальный ущерб.

Также в "Путеводителю школой" рассказали, должны ли родители делать ремонт в учебном заведении, где учится их ребенок. Специалисты пишут, что родители этого делать не должны.

В частности, учредителем коммунальных учебных заведений является территориальная община в лице местного органа власти, который и отвечает за надлежащее состояние учебных заведений.

Недавно мы сообщали, могут родители увидеть контрольную работу своего ребенка.

Также мы писали, что в школах Киева планируют установить металлодетекторы.

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