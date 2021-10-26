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В школах Киева планируют установить металлодетекторы

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Вторник 26 октября 2021 16:23
В школах Киева планируют установить металлодетекторы Фото: в школах Киева планируют установить металлодетекторы (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В киевских школах могут установить металлодетекторы в целях безопасности. Киевский городской совет поддержал инициативу прокуратуры и дал поручения соответствующим Департаментам КГГА проработать внедрение проекта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

"Киевсовет поддержал инициативу столичной прокуратуры и дал протокольное поручение соответствующим Департаментам КГГА обработать ее и определить критерии выбора школ для внедрения пилотного проекта", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что в случае того, если инициатива прокуратуры докажет свою эффективность и будет положительно воспринята родителями, детьми и учителями - Киевский городской совет рассмотрит вопрос установки металлодетекторов во всех учебных заведениях столицы.

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