В школах Киева планируют установить металлодетекторы
В киевских школах могут установить металлодетекторы в целях безопасности. Киевский городской совет поддержал инициативу прокуратуры и дал поручения соответствующим Департаментам КГГА проработать внедрение проекта.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
"Киевсовет поддержал инициативу столичной прокуратуры и дал протокольное поручение соответствующим Департаментам КГГА обработать ее и определить критерии выбора школ для внедрения пилотного проекта", - пишет пресс-служба.
Отмечается, что в случае того, если инициатива прокуратуры докажет свою эффективность и будет положительно воспринята родителями, детьми и учителями - Киевский городской совет рассмотрит вопрос установки металлодетекторов во всех учебных заведениях столицы.