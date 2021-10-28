Хто має відшкодувати пошкоджене дитиною майно у школі: відповідь вас здивує

Так, дітям варто виражати свою енергію на перерві, щоб потім висидіти 45 хвилин на уроці. Однак, директори шкіл кажуть, що це призводить до шкоди шкільного майна.

За словами юриста Романа Бондаренка, в будь-якому випадку дитина не має нести відповідальності за пошкоджене майно. Зокрема, він зазначив, що якщо дитина завдала шкоди майну, коли перебувала в школі, то заклад освіти несе за це відповідальність.

Однак, якщо дитина навмисно це робить, то школа може звернутися до батьків з проханням відшкодування збитків. Також адміністрація може подати на батьків цивільний позов до суду, щоб вони відшкодували матеріальні збитки.

Також у "Путівнику школою" розповіли, чи повинні батьки робити ремонт у закладі освіти, де навчається їхня дитина. Фахівці пишуть, що батьки цього робити не повинні.

Зокрема, засновником комунальних закладів освіти є територіальна громада в особі місцевого органу влади, який і відповідає за належний стан закладів освіти.