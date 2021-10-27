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Могут ли родители увидеть контрольную работу своего ребенка: это должны знать все

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Среда 27 октября 2021 08:01
Могут ли родители увидеть контрольную работу своего ребенка: это должны знать все Чем могут родители увидеть оценки ребенка (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

Родители школьников имеют право знать оценки и видеть контрольные работы своих детей, ведь это предусмотрено законом. В частности, они должны интересоваться результатами обучения у своих детей.

Так, в статье закона № 55 об образовании говорится о том, что родители учеников имеют право знать об оценках и результатах обучения своих детей, - сообщает "Путеводитель по школе".

Важно, что родители также должны способствовать, чтобы ребенок выполнял домашние задания.

Где родители могут видеть оценки

Они могут потребовать от директора школы или классного руководителя журнал, где смогут видеть все оценки своих детей.

Также они могут договориться об определенном способе информирования родителей оценок.

Могут ли родители присутствовать на уроке

Родители соискателей образования могут присутствовать на уроках своих детей. Однако, это может произойти только по предварительному согласованию с руководством школы.

Кроме того, учитель не имеет права выгнать ребенка с урока. Все потому, что это лишает ребенка права на образование. Также учитель является ответственным за сохранение жизни и здоровья учащихся во время учебного процесса.

Могут ли ребенку не позволить пойти в туалет во время урока

Отмечается, что игнорирование физических потребностей ребенка (например, запрет пойти в туалет) - это жестокое обращение, что в судебной практике квалифицируется как аморальный проступок и является основанием для увольнения педагога.

Ранее мы сообщали, что в Киеве изменили дату каникул, но известно, когда школьники вернутся к учебе.

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