Доля подарує щастя цим знакам Зодіаку. На них чекає життя з чистого аркуша

Водолій

Останнім часом ви могли відчувати втому. Якась подія могла вас дуже засмутити. Але незабаром усе це залишиться у минулому. У ваше життя увірвуться радісні події, завдяки яким у вас з'явиться бажання рухатися далі. Доля буде до вас милосердна, чекайте на подарунки та нагороду за свої страждання.

Телець

У квітні ви отримаєте шанс розпочати все із чистого аркуша. Ви пурхатимете, наче метелик. На вас чекають приємні сюрпризи, все зміниться на краще. Залишіть негатив у минулому, гарний настрій стане вашим надійним супутником. А якщо щось заважає вам радіти життю, попрощайтеся з джерелом поганих думок!

Лев

Дайте волю своїй внутрішній дитині. Відпочиньте і розслабтеся, займіться своїми захопленнями і подумайте про виконання своєї заповітної мрії. До кінця квітня доля допоможе вам втілити в життя те, що ви давно думали. Відкрийте своє серце та цінуйте людей, які поряд з вами.

Овен

Ця весна, не лише квітень, а ще й травень, вас приємно здивує. Ви зможете відродитися і почати дихати на повні груди. Всі життєві уроки, якщо ви їх справді засвоїте, стануть надійною основою для сходів, якими ви заберетеся на вершину. Успіх вже близько, зустрічайте його з посмішкою.