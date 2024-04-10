Ці знаки Зодіаку відродяться з попелу. Венера в Овні врятує їх від нещастя

До 14 квітня Венера в Овні врятує від нещастя та подарує рідкісну можливість відродитися з попелу представникам чотирьох знаків Зодіаку. Усі їхні проблеми вирішаться, а весь негатив залишиться у минулому.

Близнюки

Ви, мов птах фенікс, зумієте переродитися. З новими силами, які вам подарує Венера, всі перепони долатимуться дуже легко. Готуйтеся до глобальних змін, ви зможете почати нове життя і нарешті забути про все погане.

Стрілець

Є ризик того, що ви опинитеся в епіцентрі скандалу. Проте не варто хвилюватися, ви не постраждаєте. Венера у знаку Овна вбереже вас від усіх бід. І коли вітер стихне, ви зрозумієте, що здобули рідкісний шанс. Починайте змінювати своє життя, почати варто з "чистки" свого кола спілкування.

Лев

Транзит Венери в Овні принесе можливість вирушити в подорож або відрядження. І обидва варіанти вам точно сподобаються. На роботі ви зможете отримати прибуток, буквально зірвати куш. Не шкодуйте грошей на здійснення своєї мрії та насолоджуйтесь життям.

Козоріг

Якщо ви не самотні, то до кінця транзитної "подорожі" на вас чекають дуже несподівані сюрпризи. Ваші стосунки можуть перейти на новий рівень. А якщо ви ще в пошуках своєї другої половинки, то готуйтеся до того, що незабаром ви її зустрінете. І це допоможе вам повстати з попелу.