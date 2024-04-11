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Судьба подарит счастье этим знакам Зодиака. Их ждет жизнь с чистого листа

Какие знаки Зодиака начнут новую жизнь (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

До конца апреля представителям четырех знаков Зодиака очень повезет. Судьба готовит для них особый подарок, счастья будет немало.

Кому повезет до конца апреля, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World.

Водолей

В последнее время вы могли ощущать тотальную усталость. Какое-то событие могло вас сильно огорчить. Но вскоре все это останется в прошлом. В вашу жизнь ворвутся радостные события, благодаря которым у вас появится желание двигаться дальше. Судьба будет к вам милосердна, ждите подарков и награду за свои страдания.

Телец

В апреле вы получите шанс начать все с чистого листа. Вы будете порхать, словно бабочка. Вас ждут приятные сюрпризы, все изменится к лучшему. Оставьте негатив в прошлом, хорошее настроение станет вашим надежным спутником. А если что-то мешает вам радоваться жизни, попрощайтесь с источником плохих мыслей!

Лев

Дайте волю своему внутреннему ребенку. Отдохните и расслабьтесь, займитесь своими увлечениями и задумайтесь об исполнении своей заветной мечты. К концу апреля судьба поможет вам воплотить в жизнь то, о чем вы давно думали. Откройте свое сердце и цените людей, которые рядом с вами.

Овен

Эта весна, не только апрель, а еще и май, вас приятно удивит. Вы сможете возродиться и начать дышать полной грудью. Все жизненные уроки, если вы их действительно усвоите, станут надежной основой для лестницы, по которой вы заберетесь на вершину. Успех уже близко, встречайте его с улыбкой.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что только у этих знаков Зодиака вскоре сбудутся мечты.

Помимо этого, недавно стало известно, какие знаки Зодиака возродятся из пепла.

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