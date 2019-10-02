Долар різко поповз вгору: що буде з курсом у жовтні

Курс долара в Україні (фото: twitter.com/narodna_pravda)

Яких коливань курсу долара варто чекати українцям - у матеріалі Styler

Курс долара в Україні різко змінив свій вектор - незважаючи на зміцнення гривні влітку та у вересні, вже на початку жовтня національна валюта почала знецінюватися. З чим це пов'язано, і що буде з гривнею в жовтні - розповіли аналітики.

Так у вересні гривня зміцніла до долара США на 3,1% на безготівковому ринку (до 24,38 грн в середньому) і на 4% на готівковому ринку (до 24,28 грн).

Тим не менш, експерти вважають, що у гривні хороші шанси залишитися на хорошому рівні, оскільки не всі фактори, що підтримують нацвалюту в останні місяці, залишилися в минулому, пише Сегодня.

"Підтримає гривню висока пропозиція іноземної валюти, пов'язана з припливом іноземних портфельних інвестицій і грошових переказів українців з-за кордону", - стверджують аналітики.

Експерти прогнозують, що в жовтні курс долара буде коливатися в діапазоні 24-25 за одну гривню.

Курс долара в Україні (фото: НБУ)

Тим не менш, існують деякі фактори ризику падіння національної валюти.

"Якщо нерезиденти почнуть притримувати продаж іноземної валюти, дисбаланс ринку призведе до повернення курсу гривні в діапазон 25-26 грн за долар", - вважають експерти.

І хоча у вересні портфель портфель облігацій внутрішньої державної позики України нерезидентів продовжував поповнюватися і досяг рекорду в 95 млрд грн, саме вересневий приріст виявився найнижчим за останні чотири місяці.

Побоювання за стабільність гривні викликають і тривалі переговори з МВФ про нову програму. Така ситуація починає стримувати інвесторів.

"Це, скоріше психологічний фактор, а не наявність сильних ризиків для ринку", - відзначають аналітики.

Але позиції гривні посилює ряд позитивних очікувань: