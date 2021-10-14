Как долго сохраняется иммунитет после коронавируса: ученые назвали точную цифру

Что показало исследование

В ходе исследования было проанализировано 188 образцов крови у 136 выздоравливающих пациентов, которые болели в разной форме. Для сравнения также взяли образцы крови 23 вакцинированных людей.

Ученые исследовали, что пик количества антител приходился на 15-28-й день после инфицирования. Потом ответ антител IgG и титры нейтрализации плазмы постепенно снижались, но стабилизировались через шесть месяцев, а плазмонейтрализуюча активность против варианта вируса G614 сохранялась до 15 месяцев.

Также средние нейтрализующие титры против беты, гаммы и дельта вариантов в плазме, собранной на раннем (15-103 дни) и позднем (9-15 месяцев) этапах выздоровления, были в 16 и 8 раз ниже, чем против G614.

Поэтому специалисты пришли к выводу, что иммунитет против коронавируса в целом длительное, но распространение новых вариантов "вызывает большое беспокойство".

Чтобы уберечься от COVID-19, нужно следовать приведенным советам: