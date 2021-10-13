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Нужно ли делать компьютерную томографию во время COVID: в Минздраве дали ответ

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Среда 13 октября 2021 21:18
Нужно ли делать компьютерную томографию во время COVID: в Минздраве дали ответ В МИНЗДРАВЕ рассказали, нужно ли делать КТ при коронавірусі (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Украине с начала COVID-пандемии стала популярна компьютерная томография. Однако, эффективность ее использования для инфицированных сомнительна.

Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения.

Когда нужно делать КТ

Так, когда человек инфицировался коронавирусом, то ему нужна диагностика органов грудной клетки. Однако врачи говорят, что отсутствие изменений на КТ не означает отсутствие заболевания.

Когда стоит назначать КТ:

  • если невозможно обеспечить ПЦР-диагностику COVID-19;
  • если больной имеет дыхательную недостаточность или существованием сопутствующих патологий;
  • если пациент имеет выраженные признаки заболевания, но ПЦР-тест оказался отрицательным.

Как что человек получил положительный тест на коронавирус, но у него удовлетворительное состояние, то назначение КТ не является обязательным.

"Относительно направления на компьютерную томографию, то врачи должны опираться на общее состояние пациента, наличие дыхательной недостаточности, показатель сатурации (насыщенности крови кислородом), температуру тела", - говорят медики.

В Минздраве рассказали, что сначала пациенту с COVID-симптомами назначают тестирование. Впрочем, если состояние больного ухудшается, то назначают КТ органов грудной клетки. Диагностику не рекомендуют проводить всем, кто имеет признаки коронавирус.

Важно, что повторение КТ пациентам с тяжелым и средним течением заболевания рекомендуют делать на 21 день от начала заболевания и через пол года. Однако, каждый случай индивидуален и решение должен принимать врач.

Ранее мы сообщали, что в Украине смертность от COVID выросла более чем вдвое.

Также мы писали, что Минздрав предлагает расширить перечень профессий для обязательной вакцинации.

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