Як довго зберігається імунітет після коронавірусу: вчені назвали точну цифру

Що показало дослідження

В ході дослідження було проаналізовано 188 зразків крові у 136 одужуючих пацієнтів, які хворіли в різній формі. Для порівняння також взяли зразки крові 23 вакцинованих людей.

Вчені дослідили, що пік кількості антитіл припадав на 15-28-й день після інфікування. Потім відповідь антитіл IgG і титри нейтралізації плазми поступово знижувалися, але стабілізувалися через шість місяців, а плазмонейтралізуюча активність проти варіанту вірусу G614 зберігалася до 15 місяців.

Також середні нейтралізуючі титри проти бети, гамми та дельта варіантів в плазмі, зібраної на ранньому (15-103 дні) і пізньому (9-15 місяців) етапах одужання, були в 16 і 8 разів нижчими, ніж проти G614.

Тому фахівці прийшли до висновку, що імунітет проти коронавірусу в цілому тривалий, але поширення нових варіантів "викликає велике занепокоєння".

Щоб вберегтися від COVID-19, потрібно дотримуватись наведених порад: