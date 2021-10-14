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Як довго зберігається імунітет після коронавірусу: вчені назвали точну цифру

Автор: Тетяна Самарук

У Швеції та Італії вчені провели дослідження, яке показало, що у більшості перехворілих на коронавірус антитіла зберігаються до 15 місяців.

Про це йдеться у статті на сайт bioRxiv.org.

Що показало дослідження

В ході дослідження було проаналізовано 188 зразків крові у 136 одужуючих пацієнтів, які хворіли в різній формі. Для порівняння також взяли зразки крові 23 вакцинованих людей.

Вчені дослідили, що пік кількості антитіл припадав на 15-28-й день після інфікування. Потім відповідь антитіл IgG і титри нейтралізації плазми поступово знижувалися, але стабілізувалися через шість місяців, а плазмонейтралізуюча активність проти варіанту вірусу G614 зберігалася до 15 місяців.

Також середні нейтралізуючі титри проти бети, гамми та дельта варіантів в плазмі, зібраної на ранньому (15-103 дні) і пізньому (9-15 місяців) етапах одужання, були в 16 і 8 разів нижчими, ніж проти G614.

Тому фахівці прийшли до висновку, що імунітет проти коронавірусу в цілому тривалий, але поширення нових варіантів "викликає велике занепокоєння".

Щоб вберегтися від COVID-19, потрібно дотримуватись наведених порад:

  • Тримайтеся на безпечній відстані від інших людей (принаймні 1 метр), навіть якщо вони не видаються хворими;
  • Надягайте маску, перебуваючи між людьми, особливо коли ви в приміщенні або не можете фізично дистанціюватися;
  • Надавайте перевагу відкритим місцям і добре провітрюваним приміщенням;
  • Часто мийте руки милом і водою або використовуйте спиртовмісний антисептик для рук;
  • Вакцинуйтеся;
  • Під час кашлю або чхання прикривайте ніс і рот зігнутим ліктем або серветкою;
  • Якщо погано почуваєтесь, залишайтеся вдома.

Раніше ми повідомляли, що Ляшко розповів, що жертвами фейків про вакцинацію стають діти.

Також нещодавно ми повідомляли, чи потрібно робити комп'ютерну томографію під час COVID.

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