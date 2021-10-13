ru ua
Ср, 13 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Ляшко рассказал, что жертвами фейков о вакцинации становятся дети

Новина українською →
Среда 13 октября 2021 21:49
Ляшко рассказал, что жертвами фейков о вакцинации становятся дети Фото: Виктор Ляшко, глава Минздрава Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Украине подавляющее большинство госпитализированных пациентов с коронавирусом - не вакцинированные, и эпидситуация в стране усугубляется. Глава Минздрава Виктор Ляшко подчеркнул, что прививки от COVID-19 населения позволят не допустить коллапса медицинской системы, и настоятельно призвал не верить в фейки, которые распространяют антивакцинаторы.

Об этом 13 октября министр заявил в эфире ТСН.

Ляшко обратил внимание не сколько на стремительное увеличение случаев заражений коронавирусом, сколько на рост госпитализаций, что является "плохим сигналом".

"Сегодня, как минимум 95% госпитализированных - это вакцинированные. И когда мы будем пренебрегать вакцинацией, то будут расти госпитализации, а это повод объявлять о "красном" уровне эпидемиологической опасности", - рассказал чиновник.

Он отметил, что в настоящее время еще минимум пять регионов Украины "на подходе" к "красной" зоне карантина, а Херсонская область - уже там.

В этом контексте министр также указал на большое количество фейков о вакцинации от коронавируса, что на практике приводит к трагическим результатам.

"И особенно тем, кто слушает фейки, хотел бы отметить: сегодня сам непосредственно в ручном режиме транспортировал одну беременную, больную коронавирусом, в роддом. К сожалению, спасти ребенка не удалось. Но хотелось бы посмотреть в глаза тому, кто отговорил беременную вакцинироваться. Кто-то думает, что этом шутки. К сожалению - уже не шутки", - сказал Ляшко.

Глава Минздрава рассказал, что на сегодняшний день штамм коронавируса "Дельта" показывает в Украине такой стремительный рост, который соизмерим с ситуацией в начале эпидемии в Италии, или других странах мира.

Видео: Ляшко сделал резкое заявление об антивакцинаторах и фейках, и предупредил об угрозе локдауна в Украине

Напомним, ранее в НАН Украины обнародовали пугающие цифры в прогнозе об эпидемии и заявили, что смертность от COVID-19 выросла более чем вдвое.

Также сообщалось, что перед этим глава Минздрава Виктор Ляшко объяснил низкие темпы вакцинации в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виктор Ляшко Коронавирус Вакцинация
LITE
Праздник 13 октября: что строго запрещено делать в день Григория
Праздник 13 октября: что строго запрещено делать в день Григория