Очень долго молчала: как отреагировала Елизавета II на рождение дочки Меган Маркл и Гарри

Как отреагировала семья

"Поздравляем герцога и герцогиню Сассекских с рождением Лилибет Дианы!

Королева, принц Уэльский и герцогиня Корнуоллская, а также герцог и герцогиня Кембриджские в восторге от этой новости. Лилибет - одиннадцатая правнучка Ее Величества", - говорится в сообщении.

Впрочем, королева отреагировала очень тепло еще до официальной реакции. Елизавета II лично отправила паре самые сердечные и теплые пожелания.

"Королева, принц Уэльский и герцогиня Корнуоллская, а также герцог и герцогиня Кембриджские были проинформированы о рождении дочери герцога и герцогини Сассекских и прибывают в восторге от этой новости", - объявил пресс-секретарь Букингемского дворца.

При чем реакция королевы на имя малышки - ее юной тезки - официально не разглашалась.

Интересный факт

Лилибет Диана стала 11-й правнучкой королевы Елизаветы. И третьей, рожденной в 2021-м году.

Так, 9 февраля мальчик родился у внучки королевы Евгении (дочки второго сына королевы Эндрю), а 21 марта у Зары Тиндалл (дочки принцессы Анны) тоже родился сын.

В мае также стало известно о беременности еще одной внучки Елизаветы - принцессы Беатрис (дочки принца Эндрю, сестры Евгении). Она родит ребенка осенью 2021 года.