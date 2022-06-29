Как долго хранятся овощи и фрукты в холодильнике и без: полезная шпаргалка

Лето - это сезон всего свежего, но часто получается, что накупаешь много, а съесть не успеваешь. Чтобы не выбрасывать хорошие продукты, но при этом и не отравиться, важно знать, сколько их можно хранить без вреда для здоровья.
Нутрициолог Оля Усенко поделилась в Instagram полезной шпаргалкой, сколько можно хранить фрукты и овощи - как в холодильнике, так и без.
Напомним, ранее диетолог рассказала, что категорически нельзя есть и пить в жару.
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