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Как долго хранятся овощи и фрукты в холодильнике и без: полезная шпаргалка

Сколько можно хранить продукты (Freepik)
Автор: Марина Настевич

Лето - это сезон всего свежего, но часто получается, что накупаешь много, а съесть не успеваешь. Чтобы не выбрасывать хорошие продукты, но при этом и не отравиться, важно знать, сколько их можно хранить без вреда для здоровья.

Нутрициолог Оля Усенко поделилась в Instagram полезной шпаргалкой, сколько можно хранить фрукты и овощи - как в холодильнике, так и без.

Как долго хранятся овощи и фрукты:

  • яблоки - 4-6 недель в холодильнике
  • авокадо - 4-7 дней в комнатной температуре, если не мягкий, мягкий лучше хранить в холодильнике 2-3 дня
  • бананы - 2-5 дней в комнатной температуре или до 7 дней в холодильнике
  • броколли - 1-2 недели в холодильнике
  • морковь - 3-4 недели в холодильнике
  • огурцы - 1 неделю в холодильнике
  • цитрусовые - 3-4 недели в холодильнике
  • кукуруза - 1-3 дня в готовом виде и до 7-8 дней если в качане, в холодильнике
  • чеснок - 3-6 месяцев при комнатной температуре
  • виноград - 3-5 дней в холодильнике, иногда до 7-10, но что это за виноград такой
  • лук - 3-4 месяца
  • груша - 4-6 дней в холодильнике
  • помидоры - 5-7 дней в холодильнике, иногда до 10-12 дней некоторые сорта
  • кабачки - 10-14 дней в холодильнике
  • цукини - 7 - 10 дней в холодильнике
  • арбуз - 7-10 дней в холодильнике
  • картофель - 3-5 недель в темном и сухом месте
  • персик - 1-3 дня в комнатной температуре, 2-5 дней в холодильнике
  • ягоды - до 3х дней в холодильнике, если не успели съесть, кидайте в заморозку


Что можно заморозить в морозилке, если начинает портиться, или вы просто перекупили овощей и фруктов, ягод:

  • ягоды любые
  • зелень
  • кабачки и цукини, режем кубиками и морозим
  • абрикос, персик
  • брокколи, цветную капусту
  • авокадо, но лучше морозить порционно и в виде гуакамоле или же кубиками
  • даже картофель кубиками можно заморозить и потом использовать на суп

Напомним, ранее диетолог рассказала, что категорически нельзя есть и пить в жару.

Также мы писали, какие продукты помогут вам пережить жару.

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