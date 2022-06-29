Як довго зберігаються овочі і фрукти в холодильнику і без: корисна шпаргалка

Літо - це сезон всього свіжого, але часто виходить, що накуповуєш багато, а з'їсти не встигаєш. Щоб не викидати хороші продукти, але при цьому і не отруїтися, важливо знати, скільки їх можна зберігати без шкоди для здоров'я.
Нутриціолог Оля Усенко поділилася в Instagram корисною шпаргалкою, скільки можна зберігати фрукти і овочі - як в холодильнику, так і без.
Як довго зберігаються овочі та фрукти:
яблука - 4-6 тижнів в холодильнику
авокадо - 4-7 днів при кімнатній температурі, якщо не м'який, м'який краще зберігати в холодильнику 2-3 дні
банани - 2-5 днів при кімнатній температурі або до 7 днів у холодильнику
броколі - 1-2 тижні в холодильнику
морква - 3-4 тижні в холодильнику
огірки - 1 тиждень в холодильнику
цитрусові - 3-4 тижні в холодильнику
кукурудза - 1-3 дні в готовому вигляді і до 7-8 днів якщо в качані, в холодильнику
часник - 3-6 місяців при кімнатній температурі
виноград - 3-5 днів в холодильнику, іноді до 7-10, але що це за виноград такий
цибуля - 3-4 місяці
груша - 4-6 днів в холодильнику
помідори - 5-7 днів в холодильнику, іноді до 10-12 днів деякі сорти
кабачки - 10-14 днів в холодильнику
цукіні - 7-10 днів в холодильнику
кавун - 7-10 днів в холодильнику
картопля - 3-5 тижнів в темному і сухому місці
персик - 1-3 дні при кімнатній температурі, 2-5 днів у холодильнику
ягоди - до 3 днів в холодильнику, якщо не встигли з'їсти, кидайте в заморозку
Що можна заморозити в морозилці, якщо починає псуватися, або ви просто перекупили овочів і фруктів, ягід:
ягоди будь-які
зелень
кабачки і цукіні, ріжемо кубиками і морозимо
абрикос, персик
брокколі, цвітну капусту
авокадо, але краще морозити порційно і у вигляді гуакамоле або ж кубиками
навіть картоплю кубиками можна заморозити і потім використовувати на суп