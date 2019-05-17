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РФ не пригласили для участия в церемонии инаугурации Зеленского

Новости » Выборы 2019    17.05.2019 - 20:39
РФ не пригласили для участия в церемонии инаугурации Зеленского
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Украина пригласила те государства, с которыми активно сотрудничает

Российская Федерация не была приглашена для участия в церемонии инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко, сообщает телеканал "112".

Отметим, Европейский союз на инаугурации Зеленского будет представлять вице-президент Европейской комиссии Марош Шевчович. Также на торжественном мероприятии будет президент Литвы Даля Грибаускайте.

"Российская Федерация не была приглашена на эти мероприятия. Мы приглашали наших партнеров и те государства, которые, конечно, активно сотрудничают с Украиной, являются нашими партнерами", - говорится в сообщении.

Напомним, еще вчера в команде Зеленского не были готовы говорить о том, кто из иностранных гостей будет присутствовать на церемонии приведения к присяге. Сегодня действующий президент Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел Украины пригласить иностранные делегации для участия в инаугурации.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что на инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского может приехать вице-президента США Майк Пенс.

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