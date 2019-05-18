Довгим буде шлях: Зеленський зробив заяву про Крим

Зеленський перед інавгурацією зробив заяву про Крим – реакція мережі (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Володимир Зеленський на 75-ту річницю депортації кримських татар висловився про Крим

Володимир Зеленський перед інавгурацією заявив, що шлях по поверненню Криму буде довгим. Про це він заявив в день пам'яті про початок депортації кримських татар, на 75-ту річницю страшних подій. Пам'ятну публікацію новообраний президент України розмістив у своєму Facebook.

"Сьогодні 75-та річниця початку депортації кримських татар. Цей день нагадує нам, що можна знищити людей, але дух цілого народу – ніколи. Кримські татари повернулися на історичну батьківщину. Та зараз вони знову стали жертвами репресій – як і ті, хто залишився відданим Україні в окупованому Криму. Наша підтримка, наші зусилля, наші думки з ними щодня. Я вірю, що ми звільнимо батьківщину кримських татар від окупації. І хай яким довгим буде шлях до повернення Криму, ми пройдемо його разом з киримли. Ми зробимо це разом. Не забуваймо, що навіть найтемніша ніч закінчується світанком!" – написав Зеленський.

Зеленський перед інавгурацією зробив заяву про Крим – реакція мережі (скріншот)

В мережі по-різному відреагували на заяву майбутнього гаранта:

А в Києві сьогодні і завтра свято - день Європи, фестиваль вуличної музики, концерти і кияни відзначають, думаю, в інших містах теж))))) І в минулому році було так само. Наша влада навіть свято це не перенесло, але на Зеленського всі депутати накинулися ніби він дискотеку пропонував у Зраді 19-го влаштувати. Моралісти, дивлюся, тут такі всі зібралися. Інавгурацію - звичайну офіційну процедуру не можна проводити, але взагалі танцювати, співати і веселитися всім іншим у день Європи можна. Бісять усі ці так звані моралісти. Одне лицемірство навколо.

Я народилася і прожила 33 роки в Криму, зараз там залишилася донька з онуками, могили моїх близьких і я розумію, як нестерпно важко, коли крадуть твою батьківщину. Але мої страждання - ніщо в порівнянні зі стражданнями татарського народу. Ще живі свідки трагедії татар і кров холоне в жилах від їхніх розповідей. Зараз місцева влада їх переслідує. Ми не залишаємо надії на визволення Криму від окупації. Повірте, страждають не тільки татари, інші жителі теж виявилися заручниками, про це говорять мої однокласники, однокурсники, друзі.

Володимире Олександрович, ми Вам віримо! Віримо, що ми всі разом звільнимо і батьківщину кримських татар, і східні території від окупації. Ми всіляко будемо підтримувати. Все буде ЗЕ!

Україна обов'язково поверне Крим, якщо стане успішною країною, якщо українець буде модним і найбагатшим у світі, саме такі високі цілі треба ставити нашій країні, щоб чогось домогтися. Також вважаю, що державі слід більше "дозволяти", а не "забороняти", держава повинна зруйнувати схеми корупції, злодійства і піти з економіки, держава повинна стати арбітром, а не учасником економічних відносин між собою та людьми. Я дуже сподіваюся, що ми разом зможемо зламати стару пострадянську систему і змінити правила гри, зробити їх рівними для всіх, зробити один закон для всіх! Від цього залежить, як швидко Крим буде деокупований.

Під час ВВВ кримські татари підтримали фашистів, які прийшли в Крим... те що вони творили зі своїми земляками в той час можна почитати у вільних джерелах... виселивши їх з Криму, Сталін врятував їм життя... від майбутньої народного відплати... Не перевертайте історію... і не плутайте причини і слідства...

Зеленський перед інавгурацією зробив заяву про Крим – реакція мережі (скріншот)

Нагадаємо, що РФ не запросили для участі в церемонії інавгурації Зеленського.

До цього Зеленський в день інавгурації запросив українців в Маріїнський парк.

Також повідомлялося, що Порошенко звільнив двох радників президента.