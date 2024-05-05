Доктор медичних наук сказав, чи правда наш мозок працює лише на 10%

Чи правда, що наш мозок працює на 10 відсотків

"Це велика помилка вважати, ніби мозок працює на десять чи двадцять відсотків. Він працює на стільки, на скільки йому зараз потрібно", - каже психотерапевт.

Мозок генія може працювати на 10%, а людини з порушеннями інтелектуального розвитку - на 90. Це нічого не говорить про ефективність.

За словами Олега, щоб мозок працював ефективніше, варто говорити про підключення різних його структур. Для цього потрібне тренування мозку. Воно відбувається, коли ми опановуємо нові знання, нові мови, робимо те, що ще вчора не могли.

"Ми маємо ставити нові вимоги до наших мізків. Гра на барабанах ставить нові вимоги: відбивати ритми, підтримувати чотиристоронню координацію. Тоді наше мислення починає працювати по-іншому. Ми підключаємо ті структури мозку, які в нас спали", - каже Чабан.

Або навчитися грати в пінг-понг. До чого тут мислення?

У пінг-понг грає твоя голова, твої мізки. Тіло просто виконує команди. Мозок працює по-іншому, когніція стає більш гнучкою.

Чи правда, що наш мозок працює лише на 10 відсотків (фото: Freepik)

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"У ситуації, у якій ми зараз живемо, когніцію треба розвивати, робити адаптивною та гнучкою. Це допомагає проходити крізь біди, але залишатися стабільними, не божевільними й рухатися далі", - підсумовує психотерапевт.