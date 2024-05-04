Українцям порадили, як зменшити вплив на психіку негативних новин
Фото: українцям дали поради щодо негативних новин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Українцям радять дотримуватись низки правил, щоб зменшити вплив негативних новин на психічне здоров'я.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України в Telegram.
Як зазначили у відомстві, поради підготували у рамках програми ментального здоров'я "Ти як?". Зокрема, громадянам рекомендують:
- не навантажувати мозок інформацією з самого ранку, необхідно прокинутися;
- протягом дня контролювати кількість часу, що проводиться із телефоном;
- при оновленні соцмереж варто задуматися, чи є у вас інша справа;
- не читати коментарі - вони можуть впливати на психічне самопочуття;
- зосередитися на позитивних новинах і алгоритми соцмереж видаватимуть їх все більше.
У відомстві закликали пам'ятати, що здорове медіаспоживання дозволить знизити рівень стресу.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писала про те, що обійми можуть позитивно вплинути на здоров'я людини. Вони можуть призвести до поліпшення самооцінки, зменшення тривоги і не тільки.
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