Зцілюють не лише душу? Ось як звичайні обійми впливають на здоров'я людини

Через нинішні умови українці часто перебувають в стресі або відчувають тривогу. Попри те, що при хронічному стані рекомендовано звернутися до психолога, така проста річ, як обійми, може позитивно впливати загальне здоров'я.

Про те, як обійми впливають на емоційний стан і здоров'я, розповідає РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Психологічна підтримка".

Як допомагають обійми

Окрім негативного впливу війни, диджиталізація також має певний ефект. Попри те, що віртуальне спілкування робить комунікацію з колегами та друзями більш доступною - як і знайомства - така взаємодія призводить до збільшення тривоги, відчуття самотності та ізоляції.

З цієї причини необхідні тактильні відчуття, зокрема обійми. Виявилося, що вони не лише покращують настрій, а й можуть впливати на фізичне здоров'я.

Виділяють такі позитивні ефекти від обіймів:

Покращення самооцінки

Від обіймів людина відчуває себе цінною і коханою. Це позитивно впливає на ставлення до себе і підвищує самооцінку.

Зменшення симптомів тривоги та відчуття самотності

Від обіймів виникає відчуття безпеки і єдності, адже поруч інша людина. Тож це може зменшити тривогу і допомогти побороти відчуття самотності.

Зменшення стресу

Під час обіймів організм виділяє певний гормон, який відповідає за відчуття щастя і спокою - окситоцин. А це знижує рівень так званого гормону стресу - кортизолу.

Зміцнення імунітету

Виявилося, що стимулюють роботу імунної системи не тільки вітаміни, а й тактильний контакт. Результати досліджень показують, що рідше хворіють ті люди, які частіше обіймаються.

Що допомагає як обійми

Хоча обійми від друзів, родини чи коханих - ледь не найкраще джерело тактильного контакту, інші способи можуть допомогти отримати подібний ефект, а саме:

Професійний масаж

Масаж - це не лише тактильні відчуття, він допомагає відновити тонус м'язів і зняти напруження. Втім, варто спочатку проконсультуватися з лікарем, який вид масажу підходить саме вам.

Танці та йога

Окрім контакту з іншими людьми, зокрема тактильного, танці та йога допомагають краще відчути своє тіло, сконцентруватися або ж вивільнити емоції.

Існують різноманітні стилі танцю і йоги - тож можна обрати відповідно до свого смаку і фізичних можливостей.

Домашні тварини

Результати досліджень показують, що проведення часу з собакою чи котом теж може дати відчуття емоційної близькості і зменшити стрес.

Проте слід пам'ятати, що у кожної тваринки свій характер, і не заводити хатнього улюбленця, якщо нема можливості дати йому необхідну увагу та турботу. Однак можна розглянути варіант стати опікуном тварини в притулку.

До того, щоб відчути ефект, подібний до ефекту від обіймів, можна також використати теплі або м'які речі, наприклад, одягнути теплий і м'який одяг, загорнутися в пухнастий плед або обійняти іграшку з м'якого матеріалу чи велику подушку. Це допоможе відчути комфорт і безпеку.