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Мамы спрашивают очень часто: Комаровский рассказал об уходе за детской кожей

STYLERЖизнь    17.04.2019 - 07:03
Мамы спрашивают очень часто: Комаровский рассказал об уходе за детской кожей
Доктор Комаровский (фото: РБК-Украина)

Комаровский дал важные рекомендации по косметике для малышей

Евгений Комаровский, который ранее ответил на вопрос об укреплении иммунитета ребенка с помощью эхинацеи, рассказал об использовании косметики для ухода за кожей младенцев, если проблем с кожей нет. Известный педиатр подчеркнул на своей страничке в Instagram, что это делать нужно. 

Доктор Комаровский признался, что этот вопрос ему часто задают молодые мамы. 

"Конкретный прямой ответ - необходимо. Теперь объясняю почему. Во-первых, потому что детская кожа незрелая. Она станет похожей на кожу взрослого примерно к двум годам", - отметил врач высшей категории.

Как рассказал Комаровский, у малышей кожа имеет повышенную чувствительность, она тоньше, легко теряет влагу, и через их кожу "различные вредности в окружающей среде легко всасываются".

Мамы спрашивают очень часто: Комаровский рассказал об уходе за детской кожей

Иллюстративное фото (pixabay com)

"И во-вторых. Если вы даже идеальные родители, все равно в жизни вашего малыша встретятся подгузники, наполненные калом и мочой, будет контакт мордашки с едой, трение об одежду, сухой воздух", - перечислил он.

Доктор Комаровский резюмировал, что именно по этим причинам использовать косметологические средства нужно профилактически. 

Видео: instagram.com/doctor_komarovskiy

Как сообщалось ранее, недавно доктор Комаровский ответил на важный вопрос о жаропонижающих.

Также мы писали о том, что Комаровский назвал причину частых ОРВИ у детей. По его мнению, если ребенок часто болеет – у него нет проблем с иммунитетом. 

Напомним, ранее доктор Комаровский рассказал, как правильно пережить переходной возраст подростка, связанный с гормональным дисбалансом, перепадами настроения и проблемами с кожей.

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