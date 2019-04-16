Не надо гадать: Комаровский сделал важное предупреждения об ушибах и вывихах

Комаровский рассказал, что родители должны сделать при травме у ребенка
Доктор Комаровский рассказал, как оказать первую помощь ребенку при ушибах, растяжениях, вывихах и переломах. Он объяснил, как родители должны действовать в критической ситуации.
Комаровский отметил, что ушиб, растяжение, вывих, перелом – это все конкретные диагнозы и даже квалифицированный врач не всегда может отличить одно от другого. Он предупредил родителей, что не надо гадать и диагностировать самостоятельно и при таких ситуациях лучше изначально предполагать худшее.
Он назвал четыре основных принципа первой помощи при ушибах, растяжениях, вывихах и переломах:
Также он объяснил, что если повязка была наложена непосредственно после травмы, то отек тканей в поврежденном месте может нарастать еще некоторое время. От этого повязка становится тугой и нарушает кровообращение в поврежденной конечности. Об этом нужно всегда помнить и по необходимости ослабить наложенную повязку.
Доктор Комаровский объяснил, как помочь ребенку при травме (РБК-Украина)
Кроме того, Комаровский объяснил, что любая травма – это боль, которую можно снять универсальными способами.
Из обезболивающих средств до осмотра ребенка врачом он порекомендовал использовать парацетамол или ибупрофен.
Первая помощь при переломах (YouTube/Комаровский)
Напомним, ранее мы писали о том, что Комаровский развенчал миф о популярном препарате.
А также рассказывали о том, что доктор Комаровский рассказал родителям, что делать, если у ребенка пошла кровь из носа.