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Не надо гадать: Комаровский сделал важное предупреждения об ушибах и вывихах

STYLERЖизнь    16.04.2019 - 22:37
Не надо гадать: Комаровский сделал важное предупреждения об ушибах и вывихах
Комаровский о вывихах, растяжках и ушибах (Коллаж РБК-Украина)

Комаровский рассказал, что родители должны сделать при травме у ребенка

Доктор Комаровский рассказал, как оказать первую помощь ребенку при ушибах, растяжениях, вывихах и переломах. Он объяснил, как родители должны действовать в критической ситуации.

Комаровский отметил, что ушиб, растяжение, вывих, перелом – это все конкретные диагнозы и даже квалифицированный врач не всегда может отличить одно от другого. Он предупредил родителей, что не надо гадать и диагностировать самостоятельно и при таких ситуациях лучше изначально предполагать худшее.

Он назвал четыре основных принципа первой помощи при ушибах, растяжениях, вывихах и переломах:

  • Покой
  • Холод
  • Иммобилизация
  • Возвышенное положение

Также он объяснил, что если повязка была наложена непосредственно после травмы, то отек тканей в поврежденном месте может нарастать еще некоторое время. От этого повязка становится тугой и нарушает кровообращение в поврежденной конечности. Об этом нужно всегда помнить и по необходимости ослабить наложенную повязку.

Не надо гадать: Комаровский сделал важное предупреждения об ушибах и вывихах

Доктор Комаровский объяснил, как помочь ребенку при травме (РБК-Украина)

Кроме того, Комаровский объяснил, что любая травма – это боль, которую можно снять универсальными способами.

  • Ограничение физических нагрузок
  • Отвлекающие положительные эмоции
  • Обезболивающие средства

Из обезболивающих средств до осмотра ребенка врачом он порекомендовал использовать парацетамол или ибупрофен.

Первая помощь при переломах (YouTube/Комаровский)

Напомним, ранее мы писали о том, что Комаровский развенчал миф о популярном препарате.

А также рассказывали о том, что доктор Комаровский рассказал родителям, что делать, если у ребенка пошла кровь из носа.

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