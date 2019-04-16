Не надо гадать: Комаровский сделал важное предупреждения об ушибах и вывихах

Комаровский о вывихах, растяжках и ушибах (Коллаж РБК-Украина)

Комаровский рассказал, что родители должны сделать при травме у ребенка

Доктор Комаровский рассказал, как оказать первую помощь ребенку при ушибах, растяжениях, вывихах и переломах. Он объяснил, как родители должны действовать в критической ситуации.

Комаровский отметил, что ушиб, растяжение, вывих, перелом – это все конкретные диагнозы и даже квалифицированный врач не всегда может отличить одно от другого. Он предупредил родителей, что не надо гадать и диагностировать самостоятельно и при таких ситуациях лучше изначально предполагать худшее.

Он назвал четыре основных принципа первой помощи при ушибах, растяжениях, вывихах и переломах:

Покой

Холод

Иммобилизация

Возвышенное положение

Также он объяснил, что если повязка была наложена непосредственно после травмы, то отек тканей в поврежденном месте может нарастать еще некоторое время. От этого повязка становится тугой и нарушает кровообращение в поврежденной конечности. Об этом нужно всегда помнить и по необходимости ослабить наложенную повязку.

Доктор Комаровский объяснил, как помочь ребенку при травме (РБК-Украина)

Кроме того, Комаровский объяснил, что любая травма – это боль, которую можно снять универсальными способами.

Ограничение физических нагрузок

Отвлекающие положительные эмоции

Обезболивающие средства

Из обезболивающих средств до осмотра ребенка врачом он порекомендовал использовать парацетамол или ибупрофен.

Первая помощь при переломах (YouTube/Комаровский)

Напомним, ранее мы писали о том, что Комаровский развенчал миф о популярном препарате.

А также рассказывали о том, что доктор Комаровский рассказал родителям, что делать, если у ребенка пошла кровь из носа.