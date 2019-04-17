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Комаровський розвіяв популярні міфи про антибіотики

STYLERЖиття    17.04.2019 - 22:15
Комаровський розвіяв популярні міфи про антибіотики
Комаровський розповів про антибіотики для дітей (фото: facebook.com/komarovskiynet)

Доктор Комаровський повідомив, чи варто давати дитині додаткові ліки при прийомі антибіотиків

Доктор Євген Комаровський розповів про те, чи варто приймати додаткові ліки при антибіотикотерапії, щоб знизити негативний вплив антибактеріальних препаратів на організм дитини. Про це іменитий педіатр написав на своїй Instagram-сторінці.

Євген Комаровський повідомив, що ліки, які нібито здатні захистити імунітет, кишечник і печінку при прийомі антибіотиків, абсолютно не приносять користі.

За словами педіатра, більшість антибіотиків - це самодостатні ліки. А антибактеріальні препарати для однорічних дітей, що прописують лікарі для домашнього лікування, нетоксичні і мають мінімум побічних ефектів. Саме тому приймати що-небудь додатково, немає необхідності.

Комаровський розвіяв популярні міфи про антибіотики

Комаровський розповів про антибіотики для дітей (фото: health.mil)

Отже, які ж самі популярні "ліки-супутники" антибіотиків, які батьки дають дітям, доктор Комаровський не рекомендує:

  • Препарати "для імунітету". Антибіотики не пригнічують імунну систему.
  • Протигрибкові препарати - немає жодних доказів, що вони надають профілактичну дію та зменшують ймовірність грибкової інфекції.
  • Ліки "для кишківника". Антибіотики вкрай рідко пригнічують корисну кишкову мікрофлору. До таких наслідків може призвести тільки тривалий прийом антибіотиків широкого спектру дії.
  • Протиалергічні засоби. В них немає необхідності. Якщо антибіотик викликає алергію у дитини - його просто потрібно замінити.

Комаровський розвіяв популярні міфи про антибіотики

Комаровський розповів про антибіотики для дітей (фото: health.mil)

Раніше ми писали про те, що доктор Комаровський відповів на важливе питання про жарознижуючі.

А також повідомляли про те, що педіатр розповів, як правильно доглядати за шкірою немовляти.

Нагадаємо, доктор Комаровський порадив, як надати першу допомогу дитині при ударах, розтягненнях, вивихах і переломах.

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