Пустая трата денег: Комаровский развенчал миф о популярном препарате

Комаровский рассказал об укреплении иммунитета ребенка (фото: facebook.com/komarovskiynet)

Доктор Комаровский заявил, что этот препарат не имеет никакого отношения к укреплению детского иммунитета

Доктор Евгений Комаровский ответил на вопрос об укреплении иммунитета ребенка с помощью препарата эхинацеи. К педиатру обратились родители годовалого ребенка с вопросом, стоит ли ему давать капли эхинацеи, разрешенные с шести месяцев, чтобы малыш меньше болел в сезон гриппа и ОРВИ.

Доктор Комаровский объяснил, что препарат эхинацеи не несет ребенку вреда, но и пользы от него также никакой нет. А приобретение лекарства - это все лишь пустая трата денег. По мнению педиатра, многие родители считают, что проще успокоить свою совесть "тремя каплями" препарата в день, вместо того, чтобы часто гулять, закаливать малыша, контролировать температуру воздуха и влажность в помещении.

Также педиатр еще раз авторитетно заявил, что лекарств для укрепления иммунитета не существует. А все препараты, продающиеся в аптеках, это прежде всего бизнес для производителей и реализаторов этих средств, и психотерапия для родителей.

Комаровский рассказал об укреплении иммунитета ребенка (фото: unsplash.com)

Иммунитет же, по мнению Комаровского, укрепляется с помощью здорового образа жизни, разумных физических нагрузок, правильного питания и ограничения времени с гаджетами. Педиатр советует проводить побольше активных игр, не пичкать ребенка едой, и много гулять на свежем воздухе.

Напомним, доктор Комаровский рассказал родителям, почему у детей возникают носовые кровотечения и объяснил, как быстро оказать им первую помощь в домашних условиях.

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