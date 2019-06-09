Доиграются! Спикер Зеленского обвинила ВСУ в обстрелах школ и "взорвала" сеть (видео)

Спикер президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, якобы украинские военные в зоне ООС ведут огонь по жилым домам, школам, детским садам и больницам, если оттуда стреляли оккупанты на Донбассе. Слова пресс-секретаря главы государства на ток-шоу "Право на владу" вызвали огромный резонанс и широкую критику в сети. Соответствующее видео опубликовал волонтер Роман Доник на своем YouTube-канале.

В частности, Мендель комментировала сообщения относительно запрета бойцам ВСУ на стрельбу в ответ, про что говорил экс-президент Леонид Кучма - представитель Украины в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске.

"Мне кажется, что ни один президент не может пожелать такого своей стране. Я не знаю, откуда происходит это. Я разговаривала с Леонидом Даниловичем, он сказал, что это фраза, которая была вырвана из контекста", - заявила она.

Спикер Зеленского рассказала, что речь шла о том, что "очень часто украинские военные попадают на провокации".

"Когда стреляют из жилого дома, из детского садика, со школы, из больницы, с любого места, где находятся гражданские люди. И после этого начинаются обстрелы этого дома. И таким образом гибнут наши люди, украинцы. И речь шла о том, чтобы не поддаваться на провокации", - заявила Мендель.

Фото: скриншот

Доник возмущается, что пресс-секретарь президента "фактически утверждает", что ВСУ умышленно и сознательно стреляют по гражданским, по детям и больницам, а это категарически запрещено не только приказами командования украинских военных, но и международными законами.

"Это позиция Зеленского, которую они озвучили на весь мир. Они убеждают, что ЗСУ на Донбассе, как в порядке вещей, стреляют по гражданским в больницах и детских садах. Это не тревожный звоночек. Это предпосылки для того, чтобы завтра назвать каждого военнослужащего и ветерана преступником и судить", - написал Доник.

Он подчеркнул, что бойцы ВСУ никогда не стреляли по больницам, школам и тем более детским садам: "Никогда. Даже если оттуда работали боевики. Скрипели зубами, но никогда это не делали".

Также волонтер напомнил, что в 2014-2015 годах боевики специально стреляли из "серой зоны" на две стороны - по украинским военным и по застройке, и этому есть масса доказательств и подтверждений в открытых источниках.

"И никогда, я повторю, никогда, ни один человек в ЗСУ не отдавал приказ на открытие огня по детским садам, школам и больницам. Это провокация со стороны администрации Зеленского для дальнейшей возможности привлечений военнослужащих к уголовной ответственности", - резюмировал он.

Видео: YouTube / Roman Donik

В комментариях к видео пользователи сети высказываются на такое заявление спикера президента достаточно эмоционально:

"Мерзость, предательство, демагогия, непрофессионализм";

"И кто ще смотрит Г+Г.? Только слепой не видит желание федерализации";

"Какой президент, такой и пресс-секретарь. Махать ручками перед лицом и произносить нечто, во что сама не врубается - это зестиль";

"На кого же они работают? На какую страну? А главное, не та ли сторона их избрала? Что то не вижу столько фанов Зеленского";

"Фактически предложили формат обстрелов. Стреляйте с жилого сектора, школ и дет. садков. В обратку стрелять вам не станут. Ужас";

"Извините... но что (она) вообще понимает в военном деле, чтобы делать такие заявления? Это что, наши военные еще и виноваты? Это уже вообще ни в какие рамки не входит, команда предателей и зеде**лов";

"Мне интересно, такими шагами скоро военные их вынесут и создадут настоящую военную хунту, доиграются... если у военных есть еще зубы";

"Юлия Мендель отак бы в Израиле наморосила - и тут же получила бы пинком под зад со своего поста и вообще с работы где-бы то ни было..."

Скрин комментариев

Как сообщалось ранее, недавно бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) в интервью рассказал, что прятался за гражданскими в Славянске Донецкой области в 2014 году, используя мирных жителей в качестве щита.

Также мы писали о том, что недавно в сети показали видео, как в Донецкой области в городе Шахтерск в жилом квартале летом 2014 года боевики террористической группировки "ДНР" ведут огонь из минометов, установленных на транспорте.

Боевики активно практиковали подобные артобстрелы в подконтрольных им городах для эскалации конфликта и создания кровавой картинки - перекладывая ответственность за жертвы среди населения на "украинские ДРГ" и создавая миф про "карателей" из ВСУ. В частности, про тактику "кочующих минометов" незадолго до смерти рассказывал бывший руководитель "ЛНРовцев" Валерий Болотов. В интервью российскому изданию он описал, как в 2014-м НВФ "Зоря" Игоря Плотницкого устраивало провокации и обстреливало Луганск.