Ну извините! Гиркин рассказал, как боевики прикрывались мирным населением (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

Гиркин признал, что военные ВСУ называли боевиков трусами и просили не прятаться за людьми

Бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) в интервью рассказал, что прятался за гражданскими в Славянске Донецкой области в 2014 году, используя мирных жителей в качестве щита. Также российский диверсант, полковник ГРУ РФ объяснил, что его группировка вне городских застроек терпела поражения от сил АТО. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале известного жирналиста и блоггера Дениса Казанского.

Отметим, что Гиркин в новом свежем интервью фактически констатировал, что именно в этом и заключалась тактика бандформирований "Л/ДНР" в 2014 году - провоцировать ответный огонь украинских военных с целью гибели мирного населения.

ГРУшник заявил, что когда его просили выйти и дать бой вне городских жилых построек, он отказывался, потому что боялся поражения.

"Там, где мы пытались дать бой вне застройки, мы, к сожалению, терпели поражение. Как мне говорили украинские военные: что ж вы как трусы сидите, выходите в поле, не прикрывайтесь мирными людьми. Ну извините! Выйти в поле для того, чтобы нас уничтожили? Ну... я все-таки не Дон Кихот Ламанчский!" - заявил Гиркин.

Диверсант Игорь Гиркин рассказал, как с боевиками прятался за мирным населением в Славянске в 2014 году (фото: скриншот)

Казанский отметил, что когда в 2014 году мы об этом писали, сторонники РФ говорили, что все это ложь и украинская пропаганда.

"Но теперь сам командир "ополчения ДНР" признал, что тактика "защитников Донбасса" с самого начала состояла в том, чтобы подставить под снаряды мирных жителей", - подчеркнул он.

Журналист добавил, что нынешние признания диверсанта стали очередным важным свидетельством для международных судов и учебников истории.

"Признание Гиркина нужно крутить в режиме нон-стоп на центральных площадях городов Донбасса. Чтобы местные не забывали, как "братская Россия" на самом деле "спасала их от бандеровцев", - рассказал Казанский.

Видео: YouTube / Denis Kazanskyi

В комментариях к сообщению пользователи сети высказывают мнение, что Гиркин просто делал так, как рекомендовал его президент Путин в 2014-м во время оккупации Крыма российским солдатам - прятаться за мирным населением.

Изначально только дебилы могли верить тому что говорит российский зомбоящик;

Гиркин не оригинален, об этом Путин сказал на камеру, комментируя тактику "зеленых человечков" в Крыму. "Мы будем сзади ..." Путин;

Все, как их фюрер завещал: "мы пустим впереди женщин и детей";

Посмотрела интервью полностью. Животное;

Орда. Что с них взять;

Эта мразь еще и корчит из себя белогвардейского офицера с монархическими взглядами, принимает участие в исторических реконструкциях. Боже упаси от таких "братьев", это нелюди, которых ничего не остановит в стремлении возродить СССР или Российскую империю. Кроме нашей армии конечно и наших слишком умеренных союзников на Западе...

Также один из комментаторов показал ряд снимков, которые демонстрируют указанную тактику в Славянске, когда боевики обстреливали украинских военных из жилых квартир, домов, оживленных кварталов, и даже с территории церкви в центре города.

Фото: 67viktor.livejournal.com

Как сообщалось, ранее Гиркин рассказал, что жители оккупированных территорий на Донбассе тихо ненавидят боевиков и терпят только потому, что те с оружием.

Также мы писали о том, что недавно в сети показали видео, как в Донецкой области в городе Шахтерск в жилом квартале летом 2014 года боевики террористической группировки "ДНР" ведут огонь из минометов, установленных на транспорте.

Боевики активно практиковали подобные артобстрелы в подконтрольных им городах для эскалации конфликта и создания кровавой картинки - перекладывая ответственность за жертвы среди населения на "украинские ДРГ" и создавая миф про "карателей" из ВСУ. В частности, про тактику "кочующих минометов" незадолго до смерти рассказывал бывший руководитель "ЛНРовцев" Валерий Болотов. В интервью российскому изданию он описал, как в 2014-м НВФ "Зоря" Игоря Плотницкого устраивало провокации и обстреливало Луганск.