Доходы украинцев вырастут на 8% во время карантина: кому приготовили сюрприз

Увеличение соцвыплат, а также выплата надбавок приведут к увеличению дохода среди социально незащищенных групп населения
Соцвыплаты в Украине во время карантина 2020 помогут повысить доходы сограждан на 8%. Как сообщается, во время карантина планируется увеличить размер пенсий, а также выплатить надбавки. Планируется также увеличение выплат безработным. Как социальные выплаты скажутся на жизни украинцев – читайте ниже.
Как сообщается, социальные выплаты, назначаемые гражданам во время карантина, приведут к росту доходов населения в среднем на 8%. Такие расчеты приведены в инфляционной отчете регулятора.
Какие выплаты во время карантина ждут украинцев:
Кроме того, право на дополнительные выплаты будут иметь такие категории граждан как:
"Вместе стоимость указанных инициатив, по оценкам НБУ, составляет около 8% от средних за квартал доходов населения в 2019 году. Итак, социальная поддержка станет определенным компенсатором потерянных доходов во втором квартале", - отмечают в НБУ.
Вместе с тем, Нацбанк ожидает, что из-за карантина размер заработных плат в Украине начнет расти меньшими темпами, а в некоторых отраслях - снижаться.
Напомним, что правительство планирует разогреть экономику с помощью выплат пенсионерам.
Ранее мы писали, какую пенсию и когда получат украинцы в мае.