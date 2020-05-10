Доходи українців зростуть на 8% під час карантину: кому приготували сюрприз

Пенсії в Україні (колаж: РБК-Україна)

Збільшення соцвиплат, а також виплата надбавок призведуть до збільшення доходу серед соціально незахищених груп населення

Соцвиплати в Україні під час карантину 2020 допоможуть підвищити доходи співгромадян на 8%. Як повідомляється, під час карантину планується збільшити розмір пенсій, а також виплатити надбавки. Планується також збільшення виплат безробітним. Як соціальні виплати позначаться на житті українців – читайте нижче.

Як повідомляється, соціальні виплати, що призначаються громадянам під час карантину, призведуть до зростання доходів населення в середньому на 8%. Такі розрахунки наведені в інфляційному звіті регулятора.

Які виплати під час карантину чекають українців:

Виплата 1000 гривень пенсіонерам, які отримують менш як 5000 гривень в місяць. Збільшення пенсій пенсіонерам, старше 80 років. З 1 квітня 2020 пенсіонерам, що досягли віку 80 років і старше, до пенсій встановлена щомісячна компенсаційна виплата в розмірі до 500 гривень. Мінімальна пенсія для пенсіонерів старше 80 років не може становити менш як 2600 гривень. Індексація пенсій. У цьому році влада змінила коефіцієнти розрахунку пенсій. Збільшення виплат безробітним. Тепер мінімальний розмір допомоги по безробіттю збільшиться з 650 грн до 1000 грн.

Крім того, право на додаткові виплати будуть мати такі категорії громадян як:

Герої України;

особи, нагороджені орденом Героїв Небесної сотні - 40% від загальної суми пенсії;

депутати чотирьох і більше скликань - 20% дотації;

багатодітні матері, які народили від 5 до 9 дітей - 35-39%.

"Разом вартість зазначених ініціатив, за оцінками НБУ, становить близько 8% від середніх за квартал доходів населення у 2019 році. Отже, соціальна підтримка стане певним компенсатором втрачених доходів у другому кварталі", - відзначають в НБУ.

Разом з тим, Нацбанк очікує, що через карантин розмір заробітних плат в Україні почне рости меншими темпами, а в деяких галузях - знижуватися.

Нагадаємо, що уряд планує розігріти економіку за допомогою виплат пенсіонерам.

Раніше ми писали, яку пенсію і коли українці отримають у травні.