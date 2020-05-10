Доходи українців зростуть на 8% під час карантину: кому приготували сюрприз

Збільшення соцвиплат, а також виплата надбавок призведуть до збільшення доходу серед соціально незахищених груп населення
Соцвиплати в Україні під час карантину 2020 допоможуть підвищити доходи співгромадян на 8%. Як повідомляється, під час карантину планується збільшити розмір пенсій, а також виплатити надбавки. Планується також збільшення виплат безробітним. Як соціальні виплати позначаться на житті українців – читайте нижче.
Як повідомляється, соціальні виплати, що призначаються громадянам під час карантину, призведуть до зростання доходів населення в середньому на 8%. Такі розрахунки наведені в інфляційному звіті регулятора.
Які виплати під час карантину чекають українців:
Крім того, право на додаткові виплати будуть мати такі категорії громадян як:
"Разом вартість зазначених ініціатив, за оцінками НБУ, становить близько 8% від середніх за квартал доходів населення у 2019 році. Отже, соціальна підтримка стане певним компенсатором втрачених доходів у другому кварталі", - відзначають в НБУ.
Разом з тим, Нацбанк очікує, що через карантин розмір заробітних плат в Україні почне рости меншими темпами, а в деяких галузях - знижуватися.
Нагадаємо, що уряд планує розігріти економіку за допомогою виплат пенсіонерам.
Раніше ми писали, яку пенсію і коли українці отримають у травні.