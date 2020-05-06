Правительство планирует разогреть экономику с помощью выплат пенсионерам

Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)

Пенсионерам выплатили по 1 тысяче гривен, а с 1 мая началась плановая индексация

Дополнительные выплаты пенсионерам во время кризиса помогут разогреть экономику Украины. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

Как напомнил премьер, в апреле большинство пенсионеров получило единовременную выплату по 1 тыс. грн, а с 1 мая проходит индексация пенсий на 11% в соответствии с законом.

"Это живые деньги, которые помогут разогреть нашу экономику во время кризиса, когда была приостановлена часть малого и среднего бизнеса, поскольку это означает увеличение потребления и покупку именно украинской продукции", - сказал он.

Напомним, постановление Кабинета министров о плановой индексации пенсий с 1 мая 2020 года касается 8,4 млн пенсионеров из общего количества 11,3 млн пенсионеров. Средний размер повышения после индексации составит 260 гривен. Наименьшее повышение установлено на уровне 100 гривен.

Национальный банк Украины прогнозирует падение реальных доходов и снижение реальных зарплат украинцев в 2020 году. Однако в НБУ ожидают, что запланированное расширение программ социальной защиты позволит смягчить негативные последствия кризиса. По оценкам НБУ, стоимость инициатив составляет около 8% от средних за квартал располагаемых доходов населения в 2019 году.