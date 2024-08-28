Дохла миша у роті та кіт-телефон: 15 божевільних фактів про історію та природу

Лінивці - чемпіони по затримці дихання

Лінивці можуть затримувати дихання до 40 хвилин, сповільнюючи частоту серцевих скорочень. Це в кілька разів довше, ніж дельфіни, яким потрібно підніматися на поверхню кожні десять хвилин. Така здатність дихати під водою дозволяє лінивцям витримувати довгі періоди під водою.

Ваш васабі - не васабі

Більшість пасти васабі, яку ви бачите в ресторанах, насправді не є справжнім васабі. Через високу ціну справжнього васабі часто використовують хрін, який має подібний смак, але відрізняється за текстурою. Справжній васабі м'якший і ніжніший, ніж той, який подають з суші.

Незвичайні замінники туалетного паперу

До появи туалетного паперу американці використовували кукурудзяні качани і навіть періодичні видання, такі як "Фермерський альманах". В журналі був спеціальний отвір, щоб його можна було повісити в туалеті.

Морські огірки стріляють власними кишками

Декілька видів морських огірків можуть випльовувати свої внутрішні органи як захист від хижаків. Ці органи отруйні і можуть навіть викидати повністю травний тракт назовні. Цікаво, що органи відновлюються, що дозволяє морському огірку продовжувати жити.

Морський огірок (фото: Вікіпедія)

Кіт як телефонний апарат

Дослідники з Прінстона одного разу перетворили живого кота на телефон, видаливши його череп і більшу частину мозку. Коли звуки подавалися в вухо кота, їх можна було почути через телефонну трубку в іншій кімнаті. Цей незвичайний експеримент став основою для розробки кохлеарних імплантатів.

Золото всередині Землі

Всередині Землі знаходиться достатньо золота, щоб покрити всю планету. 99% цього дорогоцінного металу сконцентровано в ядрі Землі. Це відкриття підкреслює, наскільки багато золота міститься в надрах нашої планети.

Робот-сідниця

Компанія Samsung розробила робота у формі сідниць для тестування міцності своїх телефонів. Цей робот сідає на телефони, імітуючи тиск, якому вони піддаються в кишені. Цікаво, що робот також носить джинси, щоб симулювати реальні умови експлуатації.

Гриби створюють мурах-зомбі

Деякі гриби, такі як Ophiocordyceps, можуть перетворювати мурах на зомбі, повністю контролюючи їх нервову систему. Гриб змушує мураха лазити на дерево, де той гине, а потім спускається у вологий ґрунт, де гриб продовжує свій життєвий цикл.

Комаха, на якій виріс гриб (фото: Вікіпедія)

Бджоли у стратосфері

Бджоли здатні літати вище, ніж найвища гора у світі. Згідно з даними National Geographic, вони можуть підійматися на висоту понад 11 кілометрів над рівнем моря. Це значно перевищує висоту Евересту, що вражає своїм масштабом.

Дохла миша та зубний біль

У Давньому Єгипті люди використовували дохлих мишей для полегшення зубного болю. Вони клали мишей в рот при зубному болю, згідно з книгою Натана Белофскі "Дивна медицина". Мертві миші також використовувалися як засіб від бородавок в елізаветинській Англії.

Apple засновано у День дурня

Стив Джобс, Стив Возняк і Рон Уейн заснували компанію Apple Inc. 1 квітня 1976 року, в День дурня. Однак компанія була офіційно зареєстрована тільки 3 січня 1977 року. Тридцять років потому компанія була перейменована в Apple Inc., і це вже не жарт. У 2018 році Apple стала першою компанією з оборотом в трильйон доларів у США.

Відео з котами і Томас Едісон

Томас Едісон, завдяки винаходу кінематографа в 1892 році, став причиною вашої любові до відео з котами. Він знімав короткі фільми, де знімалися такі особи, як Енні Оклі і Баффало Білл. Але справжніми зірками ранніх відеороликів стали "боксери-коти" - чарівні коти, яких Едісон знімав на боксерському рингу близько 1894 року.

"В мене лапки" - "В мене також" (фото: Вікіпедія)

Хто крім людей бачить сни?

Вчені виявили, що не лише люди бачать сни. Дослідження показали, що пацюки теж мріють про їжу або бігають лабіринтами. Більшість ссавців проходять через фазу швидкого сну, коли виникають сни, тому є велика ймовірність, що інші тварини також мають сни.

Розширення носів і вух з віком

З віком людські носи і вуха дійсно стають більшими. Хоча вони не продовжують рости, як інші частини тіла, під дією сили тяжіння вони подовжуються. Це явище часто спостерігається у літніх людей і пов'язане зі змінами в сполучних тканинах.

Найбільший водоспад у світі - під водою

Найбільший водоспад у світі знаходиться під водою. У Данській протоці холодна вода Північного моря опускається під теплу воду моря Ірмінгера на глибину майже двох миль. Цей водоспад має потужність 3,5 мільйони кубічних метрів на секунду, створюючи підводні течії, які вражають своїми масштабами.