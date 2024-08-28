Дохлая мышь во рту и кот-телефон: 15 безумных фактов об истории и природе

Линовцы - чемпионы по задержке дыхания

Линовцы могут задерживать дыхание до 40 минут, замедляя частоту сердечных сокращений. Это в несколько раз длиннее, чем дельфины, которым нужно подниматься на поверхность каждые десять минут. Такая способность дышать под водой позволяет ленивцам выдерживать долгие периоды под водой.

Ваш васаби - не васаби

Большинство пасты васаби, которую вы видите в ресторанах, на самом деле не является настоящим васаби. Из-за высокой цены настоящего васаби часто используют хрен, имеющий подобный вкус, но отличающийся по текстуре. Настоящий васаби более мягкий и нежный, чем тот, который подают с суши.

Необычные заменители туалетной бумаги

До появления туалетной бумаги американцы использовали кукурузные кочаны и даже периодические издания, такие как "Фермерский альманах". В журнале было специальное отверстие, чтобы его можно было повесить в туалете.

Морские огурцы стреляют собственными кишками

Несколько видов морских огурцов могут выплевывать свои внутренние органы в качестве защиты от хищников. Эти органы ядовиты и могут даже выбрасывать полностью пищеварительный тракт наружу. Интересно, что органы восстанавливаются, что позволяет морскому огурцу жить.

Морской огурец (фото: Википедия)

Кот как телефонный аппарат

Исследователи из Принстона однажды превратили живого кота в телефон, удалив его череп и большую часть мозга. Когда звуки подавались в ухо кота, их можно было услышать по телефону в другой комнате. Этот необычный эксперимент послужил основой для разработки кохлеарных имплантатов.

Золото внутри Земли

Внутри Земли достаточно золота, чтобы покрыть всю планету. 99% этого драгоценного металла сконцентрировано в ядре Земли. Это открытие подчеркивает, сколь много золота содержится в недрах нашей планеты.

Робот-ягодица

Компания Samsung разработала работу в форме ягодиц для тестирования прочности своих телефонов. Этот робот садится на телефоны, имитируя давление, которому они подвергаются в кармане. Интересно, что робот тоже носит джинсы, чтобы симулировать реальные условия эксплуатации.

Грибы создают муравьев-зомби

Некоторые грибы, такие как Ophiocordyceps, могут превращать муравьев в зомби, полностью контролируя их нервную систему. Гриб заставляет муравья лазить на дерево, где тот погибает, а затем спускается во влажную почву, где гриб продолжает свой жизненный цикл.

Насекомое, на котором вырос гриб (фото: Википедия)

Пчелы в стратосфере

Пчелы способны летать выше, чем самая высокая гора в мире. Согласно данным National Geographic, они могут подниматься на высоту более 11 километров над уровнем моря. Это значительно превышает высоту Эвереста, поражающую своим масштабом.

Дохлая мышь и зубная боль

В Древнем Египте люди использовали дохлых мышей для облегчения зубной боли. Они клали мышей в рот при зубной боли, согласно книге Натана Белофски "Странная медицина". Мертвые мыши также использовались как средство от бородавок в елизаветинской Англии.

Apple основана в День дурака

Стив Джобс, Стив Возняк и Рон Уэйн основали компанию Apple Inc. 1 апреля 1976 года, в День дурака. Однако компания была официально зарегистрирована только 3 января 1977 года. Тридцать лет спустя компания была переименована в Apple Inc., и это уже не шутка. В 2018 году Apple стала первой компанией с оборотом в триллион долларов в США.

Видео с котами и Томас Эдисон

Томас Эдисон, благодаря изобретению кинематографа в 1892 году, стал причиной вашей любви к видео с котами. Он снимал короткие фильмы, где снимались такие люди, как Энни Окли и Баффало Билл. Но настоящими звездами ранних видеороликов стали "боксеры-коты" - волшебные коты, которых Эдисон снимал на боксерском ринге около 1894 года.

"У меня лапки" - "У меня тоже" (фото: Википедия)

Кто, кроме людей, видит сны?

Ученые обнаружили, что не только люди видят сны. Исследования показали, что крысы тоже мечтают о еде или как они бегают по лабиринтам. Большинство млекопитающих проходят через фазу быстрого сна, когда возникают сны, поэтому велика вероятность, что другие животные также имеют сны.

Расширение носов и ушей с возрастом

С возрастом человеческие носы и уши действительно становятся больше. Хотя они не продолжают расти, как другие части тела, под действием силы тяжести они удлиняются. Это явление часто наблюдается у пожилых людей и связано с изменениями в соединительных тканях.

Самый большой водопад в мире - под водой

Самый большой водопад в мире находится под водой. В Датском проливе холодная вода Северного моря опускается под теплую воду моря Ирмингера на глубину почти двух миль. Этот водопад имеет мощность 3,5 миллиона кубических метров в секунду, создавая подводные течения, поражающие своими масштабами.