Дохлая мышь во рту и кот-телефон: 15 безумных фактов об истории и природе

Окружающий мир и наше прошлое полны безумных фактов, вызывающих настоящий шок. Причудливые изобретения, эпические ошибки науки и чудеса природы превосходят все пределы нашего воображения. Какие факты, которые могли быть шуткой или фантастикой, существуют на самом деле?
РБК-Украина (проект Styler) с помощью издания Reader's Digest собрало 15 удивительных фактов из природы и истории, которые гарантированно поразят вас до глубины души.
Линовцы могут задерживать дыхание до 40 минут, замедляя частоту сердечных сокращений. Это в несколько раз длиннее, чем дельфины, которым нужно подниматься на поверхность каждые десять минут. Такая способность дышать под водой позволяет ленивцам выдерживать долгие периоды под водой.
Большинство пасты васаби, которую вы видите в ресторанах, на самом деле не является настоящим васаби. Из-за высокой цены настоящего васаби часто используют хрен, имеющий подобный вкус, но отличающийся по текстуре. Настоящий васаби более мягкий и нежный, чем тот, который подают с суши.
До появления туалетной бумаги американцы использовали кукурузные кочаны и даже периодические издания, такие как "Фермерский альманах". В журнале было специальное отверстие, чтобы его можно было повесить в туалете.
Несколько видов морских огурцов могут выплевывать свои внутренние органы в качестве защиты от хищников. Эти органы ядовиты и могут даже выбрасывать полностью пищеварительный тракт наружу. Интересно, что органы восстанавливаются, что позволяет морскому огурцу жить.
Исследователи из Принстона однажды превратили живого кота в телефон, удалив его череп и большую часть мозга. Когда звуки подавались в ухо кота, их можно было услышать по телефону в другой комнате. Этот необычный эксперимент послужил основой для разработки кохлеарных имплантатов.
Внутри Земли достаточно золота, чтобы покрыть всю планету. 99% этого драгоценного металла сконцентрировано в ядре Земли. Это открытие подчеркивает, сколь много золота содержится в недрах нашей планеты.
Компания Samsung разработала работу в форме ягодиц для тестирования прочности своих телефонов. Этот робот садится на телефоны, имитируя давление, которому они подвергаются в кармане. Интересно, что робот тоже носит джинсы, чтобы симулировать реальные условия эксплуатации.
Некоторые грибы, такие как Ophiocordyceps, могут превращать муравьев в зомби, полностью контролируя их нервную систему. Гриб заставляет муравья лазить на дерево, где тот погибает, а затем спускается во влажную почву, где гриб продолжает свой жизненный цикл.
Пчелы способны летать выше, чем самая высокая гора в мире. Согласно данным National Geographic, они могут подниматься на высоту более 11 километров над уровнем моря. Это значительно превышает высоту Эвереста, поражающую своим масштабом.
В Древнем Египте люди использовали дохлых мышей для облегчения зубной боли. Они клали мышей в рот при зубной боли, согласно книге Натана Белофски "Странная медицина". Мертвые мыши также использовались как средство от бородавок в елизаветинской Англии.
Стив Джобс, Стив Возняк и Рон Уэйн основали компанию Apple Inc. 1 апреля 1976 года, в День дурака. Однако компания была официально зарегистрирована только 3 января 1977 года. Тридцать лет спустя компания была переименована в Apple Inc., и это уже не шутка. В 2018 году Apple стала первой компанией с оборотом в триллион долларов в США.
Томас Эдисон, благодаря изобретению кинематографа в 1892 году, стал причиной вашей любви к видео с котами. Он снимал короткие фильмы, где снимались такие люди, как Энни Окли и Баффало Билл. Но настоящими звездами ранних видеороликов стали "боксеры-коты" - волшебные коты, которых Эдисон снимал на боксерском ринге около 1894 года.
Ученые обнаружили, что не только люди видят сны. Исследования показали, что крысы тоже мечтают о еде или как они бегают по лабиринтам. Большинство млекопитающих проходят через фазу быстрого сна, когда возникают сны, поэтому велика вероятность, что другие животные также имеют сны.
С возрастом человеческие носы и уши действительно становятся больше. Хотя они не продолжают расти, как другие части тела, под действием силы тяжести они удлиняются. Это явление часто наблюдается у пожилых людей и связано с изменениями в соединительных тканях.
Самый большой водопад в мире находится под водой. В Датском проливе холодная вода Северного моря опускается под теплую воду моря Ирмингера на глубину почти двух миль. Этот водопад имеет мощность 3,5 миллиона кубических метров в секунду, создавая подводные течения, поражающие своими масштабами.
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