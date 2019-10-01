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Есть договоренность: Заворотнюк даст интервью на ТВ

STYLERПерсоны    01.10.2019 - 17:43
Есть договоренность: Заворотнюк даст интервью на ТВ
Фото: Анастасия Заворотнюк (rostves.info)

Состояние здоровья Анастасии Заворотнюк до сих пор не разглашают

Анастасия Заворотюк, у которой по заверению СМИ, четвертая стадия рака, сдержит свое обещание и даст интервью. Об этом сообщил ее концертный директор Стас Христов, передает одно из российских СМИ. Однако пока что нет конкретной даты, когда это может случиться.

Отметим. что ранее в прессе появилась информация, что "прекрасная няня" даст интервью на одном из телеканалов российского телевидения и откровенно расскажет, что же с ней происходит и, правдивы ли все слухи, которые о ней ходят. Однако, уже начался октябрь, а артистка в эфире так и не появилась. Стас Христов отметил, что ее родственники якобы против того, чтобы Анастасия рассказала правду.

По словам Христова, появление артистки на ТВ будет предварительно анонсировано.

"Я пока не знаю. У меня точной даты нет. У меня есть договоренность с каналом об интервью", - рассказал Стас Христов.

Есть договоренность: Заворотнюк даст интервью на ТВАнастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Как мы ранее писали, в клинике, где находится актриса, разразился скандал после заявления о том, что одна из сотрудниц снимала актрису на видео, пока они находилась в крайне тяжелом состоянии. После увольнения "предприимчивая" женщина предложила продать контент журналистам... но затем передумала, так как испугалась, что ее личность раскроют.

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