UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Не додають красу, а забирають: помилки у догляді, які псують шкіру обличчя

Які звички шкодять шкірі обличчя (фото: freepik)
Автор: Василина Копитко

Косметологи виділили 5 звичок у догляді за обличчям, які насправді шкодять шкірі, а не роблять її кращою. Перевірте, чи не допускаєте цих помилок і ви?

Про те, які щоденні звички псують шкіру обличчя, розповіли на сторінці Kaetana в Instagram.

Неправильний демакіяж

Демакіяж засобами зі спиртами у складі чи скрабом подразнює і пересушує шкіру. Краще змивати косметику в кілька етапів, використовуючи м’які засоби.

У жодному разі не можна лягати спати із макіяжем. Перед сном нанесіть нічний крем.

Щоденні пілінги й скраби

Часте використання пілінгів і скрабів подразнює шкіру і руйнує ліпідний бар’єр. Як наслідок, можуть з’явитися висипання, почервоніння і лущення.

Скрабом можна користуватися один раз на тиждень. При жирній шкірі - двічі-тричі в тиждень. Скраби на мильній основі можна застосовувати раз в тиждень при жирній шкірі, і не частіше ніж раз в два тижні при сухій.

Гаряча вода для вмивання

Гаряча вода не розширює та не очищає пори. Таке вмивання може спровокувати почервоніння, подразнення та сухість.

Краще вмиватися прохолодною водою. Після цього м'яким рушником акуратно прибрати вологу, але в жодному разі не терти ним, щоб не подразнювати шкіру.

Домашні засоби

Деякі саморобні маски та креми з натуральними інгредієнтами можуть бути шкідливими для шкіри. Наприклад, лимонний сік, сода впливають на рівень pH та викликають подразнення.

Для вибору правильної косметики потрібно проконсультуватися зі спеціалістом.

Видавлювання прищів

Така процедура не допомагає позбутися висипань, а навпаки може викликати ще більше запалення, появу рубців та пігментних плям.

Якщо проблема із прищами є частою, варто звернутися до косметолога для комплексного лікування.

Читайте також про те, які вітаміни необхідні для здоров'я шкіри.

Раніше ми розповідали про те, які косметичні процедури не можна робити вагітним, щоб не нашкодити дитині.

Читайте РБК-Україна в Google News
косметологіяпорадиДогляд за обличчямДогляд за шкірою