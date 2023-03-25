RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Не добавляют красоту, а забирают: ошибки в уходе, которые портят кожу лица

Какие привычки вредят коже лица (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Косметологи выделили 5 привычек в уходе за лицом, которые на самом деле вредят коже, а не делают ее лучше. Проверьте, не допускаете ли этих ошибок и вы?

О том, какие ежедневные привычки портят кожу лица, рассказали на странице Kaetana в Instagram.

Неправильный демакияж

Демакияж средствами со спиртами в составе или скрабом раздражает и пересушивает кожу. Лучше смывать косметику в несколько этапов используя мягкие средства.

Ни в коем случае нельзя ложиться спать с макияжем. Перед сном нанесите ночной крем.

Ежедневные пилинги и скрабы

Частое использование пилингов и скрабов раздражает кожу и разрушает липидный барьер. Как следствие, могут появиться сыпь, покраснение и шелушение.

Скрабом можно пользоваться один раз в неделю. При жирной коже - два-три раза в неделю. Скрабы на мыльной основе можно применять раз в неделю при жирной коже, и не чаще раза в две недели при сухой.

Горячая вода для умывания

Горячая вода не расширяет и не очищает поры. Такое умывание может спровоцировать покраснение, раздражение и сухость.

Лучше умываться холодной водой. После этого мягким полотенцем аккуратно убрать влагу, но ни в коем случае не тереть им, чтобы не раздражать кожу.

Домашние средства

Некоторые самодельные маски и кремы с натуральными ингредиентами могут быть вредны для кожи. Например, лимонный сок, сода влияют на уровень pH и вызывают раздражение.

Для выбора правильной косметики нужно проконсультироваться со специалистом.

Выдавливание прыщей

Такая процедура не помогает избавиться от высыпаний, а наоборот может вызвать еще большее воспаление, появление рубцов и пигментных пятен.

Если проблема с прыщами возникает часто, стоит обратиться к косметологу для комплексного лечения.

Читайте также о том, какие витамины нужны для здоровья кожи.

Раньше мы рассказывали о том, какие косметические процедуры нельзя делать беременным, чтобы не навредить ребенку.

Читайте РБК-Украина в Google News
косметологияпорадиУход за лицомУход за кожей