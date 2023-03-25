Не добавляют красоту, а забирают: ошибки в уходе, которые портят кожу лица

Неправильный демакияж

Демакияж средствами со спиртами в составе или скрабом раздражает и пересушивает кожу. Лучше смывать косметику в несколько этапов используя мягкие средства.

Ни в коем случае нельзя ложиться спать с макияжем. Перед сном нанесите ночной крем.

Ежедневные пилинги и скрабы

Частое использование пилингов и скрабов раздражает кожу и разрушает липидный барьер. Как следствие, могут появиться сыпь, покраснение и шелушение.

Скрабом можно пользоваться один раз в неделю. При жирной коже - два-три раза в неделю. Скрабы на мыльной основе можно применять раз в неделю при жирной коже, и не чаще раза в две недели при сухой.

Горячая вода для умывания

Горячая вода не расширяет и не очищает поры. Такое умывание может спровоцировать покраснение, раздражение и сухость.

Лучше умываться холодной водой. После этого мягким полотенцем аккуратно убрать влагу, но ни в коем случае не тереть им, чтобы не раздражать кожу.

Домашние средства

Некоторые самодельные маски и кремы с натуральными ингредиентами могут быть вредны для кожи. Например, лимонный сок, сода влияют на уровень pH и вызывают раздражение.

Для выбора правильной косметики нужно проконсультироваться со специалистом.

Выдавливание прыщей

Такая процедура не помогает избавиться от высыпаний, а наоборот может вызвать еще большее воспаление, появление рубцов и пигментных пятен.

Если проблема с прыщами возникает часто, стоит обратиться к косметологу для комплексного лечения.