Не додають красу, а забирають: помилки у догляді, які псують шкіру обличчя

Косметологи виділили 5 звичок у догляді за обличчям, які насправді шкодять шкірі, а не роблять її кращою. Перевірте, чи не допускаєте цих помилок і ви?

Про те, які щоденні звички псують шкіру обличчя, розповіли на сторінці Kaetana в Instagram .

Неправильний демакіяж

Демакіяж засобами зі спиртами у складі чи скрабом подразнює і пересушує шкіру. Краще змивати косметику в кілька етапів, використовуючи м’які засоби.

У жодному разі не можна лягати спати із макіяжем. Перед сном нанесіть нічний крем.

Щоденні пілінги й скраби

Часте використання пілінгів і скрабів подразнює шкіру і руйнує ліпідний бар’єр. Як наслідок, можуть з’явитися висипання, почервоніння і лущення.

Скрабом можна користуватися один раз на тиждень. При жирній шкірі - двічі-тричі в тиждень. Скраби на мильній основі можна застосовувати раз в тиждень при жирній шкірі, і не частіше ніж раз в два тижні при сухій.

Гаряча вода для вмивання

Гаряча вода не розширює та не очищає пори. Таке вмивання може спровокувати почервоніння, подразнення та сухість.

Краще вмиватися прохолодною водою. Після цього м'яким рушником акуратно прибрати вологу, але в жодному разі не терти ним, щоб не подразнювати шкіру.

Домашні засоби

Деякі саморобні маски та креми з натуральними інгредієнтами можуть бути шкідливими для шкіри. Наприклад, лимонний сік, сода впливають на рівень pH та викликають подразнення.

Для вибору правильної косметики потрібно проконсультуватися зі спеціалістом.

Видавлювання прищів

Така процедура не допомагає позбутися висипань, а навпаки може викликати ще більше запалення, появу рубців та пігментних плям.

Якщо проблема із прищами є частою, варто звернутися до косметолога для комплексного лікування.