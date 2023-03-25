Не добавляют красоту, а забирают: ошибки в уходе, которые портят кожу лица
Косметологи выделили 5 привычек в уходе за лицом, которые на самом деле вредят коже, а не делают ее лучше. Проверьте, не допускаете ли этих ошибок и вы?
О том, какие ежедневные привычки портят кожу лица, рассказали на странице Kaetana в Instagram.
Неправильный демакияж
Демакияж средствами со спиртами в составе или скрабом раздражает и пересушивает кожу. Лучше смывать косметику в несколько этапов используя мягкие средства.
Ни в коем случае нельзя ложиться спать с макияжем. Перед сном нанесите ночной крем.
Ежедневные пилинги и скрабы
Частое использование пилингов и скрабов раздражает кожу и разрушает липидный барьер. Как следствие, могут появиться сыпь, покраснение и шелушение.
Скрабом можно пользоваться один раз в неделю. При жирной коже - два-три раза в неделю. Скрабы на мыльной основе можно применять раз в неделю при жирной коже, и не чаще раза в две недели при сухой.
Горячая вода для умывания
Горячая вода не расширяет и не очищает поры. Такое умывание может спровоцировать покраснение, раздражение и сухость.
Лучше умываться холодной водой. После этого мягким полотенцем аккуратно убрать влагу, но ни в коем случае не тереть им, чтобы не раздражать кожу.
Домашние средства
Некоторые самодельные маски и кремы с натуральными ингредиентами могут быть вредны для кожи. Например, лимонный сок, сода влияют на уровень pH и вызывают раздражение.
Для выбора правильной косметики нужно проконсультироваться со специалистом.
Выдавливание прыщей
Такая процедура не помогает избавиться от высыпаний, а наоборот может вызвать еще большее воспаление, появление рубцов и пигментных пятен.
Если проблема с прыщами возникает часто, стоит обратиться к косметологу для комплексного лечения.
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