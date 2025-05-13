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Додайте українського колориту: ці забуті слова зроблять вашу мову яскравішою

Які маловживані українські слова варто знову повернути (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Українська мова має десятки колоритних слів, які сьогодні майже не використовують, хоча вони часто є точнішими і яскравішими за буденні фрази. Які колоритні та "смачні" слова можуть замінити цілі словосполучення і збагатити вашу мову?

Які українські слова ви могли не знати, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пояснення українського мовознавця Олександра Авраменка на каналі в YouTube.

У нашій мові є багато колоритних слів, які незаслужено забувають або надто рідко використовують. Наприклад, замість звичних словосполучень можна використовувати коротші і яскравіші аналоги. Ось вони:

"взятися двома руками" легко замінюється словом "обіруч"

Приклад: "Вона тримала дитину обіруч, притискаючи до себе"

"з обох боків"- словом "обабіч"

Приклад: "Обабіч дороги ростуть кульбабки"

"лежати на спині" можна передати словом "горілиць"

Приклад: "Він упав горілиць і дивився в небо, не рухаючись"

"обличчям донизу" - "долілиць".

Ще одне маловживане слово - "поготів", яке означає "тим більше". Наприклад:

"Пташка і та має своє гніздо, а людина - і поготів повинна мати своє".

Не менш образне слово - "навдивовижу", що передає сильне захоплення або надзвичайність чогось.

"Навдивовижу гарний вечір видався - тихий і теплий"

 

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