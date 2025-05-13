Добавьте украинского колорита: эти забытые слова сделают вашу речь ярче

В нашем языке есть много колоритных слов, которые незаслуженно забывают или слишком редко используют. Например, вместо привычных словосочетаний можно использовать более короткие и яркие аналоги. Вот они:

"взятися двома руками" легко заменяется словом "обіруч"

Пример: "Вона тримала дитину обіруч, притискаючи до себе"

"з обох боків"- словом "обабіч"

Пример: "Обабіч дороги ростуть кульбабки"

"лежати на спині" можно передать словом "горілиць"

Пример: "Він упав горілиць і дивився в небо, не рухаючись"

"обличчям донизу" - "долілиць".

Еще одно малоупотребительное слово - "поготів", которое означает "тем более". Например:

"Пташка і та має своє гніздо, а людина - і поготів повинна мати своє".

Не менее образное слово - "навдивовижу", передающее сильное восхищение или необычайность чего-то.

"Навдивовижу гарний вечір видався - тихий і теплий"